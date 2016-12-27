Що зробить Трамп в разі наступу Росії проти України? - National Interest

Вірогідно, новому президенту доведеться обирати між бажаним іміджем сильного лідера і дружбою з Путіним.

Трамп постане перед складним вибором, якщо Росія вирішить піти в наступ проти України. Yahoo!News

Фактично кожна нова адміністрація встикається з випробуванням невдовзі після початку своєї роботи. В квітні 1961 року операція в затоці Свиней стала тестом для президента Джона Кеннеді. Через чотири десятиліття після того зіткнення американського літака EP-3 з китайським винищувачем J-8, яке закінчилося надзвичайною посадкою на острові Хайнань, стало перевіркою на міцність для президента Джорджа Буша-старшого.

Тому дуже вірогідно, що хтось і десь вирішить перевірити зухвалість Трампа впродовж найближчих місяців після того, як він переїде в Білий дім. Про це пише віце-президент центру The National Interest і колишній заступник міністра оборони США Дов Захейм.

На його думку, з усіх вірогідних криз, яка може змусити нового президента обирати між малопривабливими рішеннями, найважчою став би повномасштабний наступ Росії проти України. Автор вважає, що Москва може виправдати таку операцію із широким застосуванням своїх збройних сил черговою вигаданою "провокацією" українських націоналістів в Києві. Налякані "до смерті" союзники по НАТО будуть вимагати від США взяти на себе роль лідера у відповіді Росії на її агресію.

Дональд Трамп очевидно прихильний спробувати "перезавантажити" відносини з Москвою, сподіваючись, що у ньго це вийде краще ніж у Гілларі Клінтон в часи її роботи в Держдепартаменті. Під час кампанії він зробив все, щоб подати сигнал про відсутність намірів конфліктувати з Москвою і Володимиром Путіним зокрема. Він жодного разу не розкритикував президента Росії за вторгнення в Крим, так само як і за вторгнення на Схід України. Натомість він говорив про співпрацю з Путіним у питанні Сирії, але при цьому жодного разу не згадував про усунення президента Башара Асада від влади, без якого Москва, вірогідно, втратила б можливість утримувати військову базу в Тартусі.

Тому Путін може вирішити, що з дружнім президентом в Білому домі він зможе отримати більший контроль над Сходом України, щоб тероризувати уряд в Києві.

"Трамп в такому разі може постати перед гострою дилемою. З одного боку Україна не союзник НАТО і не справжній партнер Америки в будь-якому розумінні цього слова. Твердження, що існування України як незалежної держави є життєво важливим американським інтересом, було б перебільшенням. А оскільки будь-яка американська відповідь на дії Москви поставить хрест на перспективі порозумітися з Путіним щодо Сирії чи щодо будь-якої іншої проблеми, у Америки будуть серйозні причини лишитися осторонь і не втручатися у протистояння на задному дворі Росії", - пише автор.

На його думку, ті, хто займе таку позицію, будуть нагадувати про президента Двайта Ейзенхауера, який вирішив не відповідати на вторгнення СРСР в Угорщину в 1956 році. Або ж вкажуть на аналогічне рішення президента Ліндона Джонсона, коли країни Варшавського договору вторглися в Чехословаччину.

З іншого боку, в НАТО тепер входить низка країн Східної і Центральної Європи включно з Угорщиною і Чехією. Вони будуть налякані російським вторгненням в Україну. Союзники Америки по НАТО будуть вимагати жорсткої відповіді, вірогідно, у формі перекриття повітряного простору і передачі наступальної зброї обложеній армії України. В Конгресі багато голосів з боку республіканців і демократів будуть вимагати надати Києву серйозне озброєння і відправити американських чи європейських військових інструкторів.

На додачу, Трамп стане суб'єктом цькування в ЗМІ як в США, так і в усьому світі. Якщо він буде вагатися чи просто засудить Росію за її агресивну поведінку, його одразу ж звинуватять у слабкості на зразок тієї, яку приписали президенту Бараку Обамі, який дозволив Асаду безкарно перетнути всі американські "червоні лінії".

"Якщо і можна сказати щось беззаперечно про Дональда Трампа, то це те, що він відреагує жорстко, якщо зрозуміє, що інші можуть почати вважати його слабким. Тож йому доведеться обирати між співпрацею з Путіним і бажанням мати вигляд сильного лідера. Щоб він не обрав, це буде не приємно", - йдеться в статті.

Раніше експерти National Interest писали, що Трамп може промовчати про Крим і добиватися повернення Донбасу Україні. Під час кампанії Трамп заявляв про намір збудувати абсолютно нові відносини з Росією. І питання України повинно стати першим на порядку денному. Новому президенту, на думку авторів, варто взяти за основу три важливі кроки: "погодитися непогоджуючись" з окупацією Криму, добитися збереження приналежності Донбасу до України і заснувати міжнародний фонд його відбудови.

Тим часом, республіканець Джон Маккейн назвав "неприйнятними" наміри Трампа зблизитися з Росією. Він нагадав, що Путін - це колишній агент КДБ, якому не можна вірити. А остання спроба США перезавантажити відносини Росією закінчилися вторгненням російських військ в Україну і Сирію.

Детальніше про перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах у США та пріоритети його політики на посаді глави держави читайте в статті Богдана Яременка та Олега Белоколоса "Вибори президента США: як сталося неймовірне, і чого очікувати Україні?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".