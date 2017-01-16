Сайти фейкових новин серйозно взялися за Меркель - Die Zeit

В інтернеті з'являється все більше сайтів, які намагаються розповсюдити брехню про канцлера.

Меркель стала мішенню для розповсюджувачів дезінформації. © European Council

Канцлер Німеччиниостаннім часом перебуває під "вогнем" інтернет-тролів. В соціальних мережах і інтернеті з'являється все більше фейкових новин, націлених на її дискридитацію.

Про це пише Die Zeit. Здебільшого брехню про німецького канцлера розповсюджують сайти правих радикальних рухів, а також сторінки, присвячені різним теоріям змови. Як правило, вони намагаються спекулювати на імміграційній політиці Меркель, кризі через наплив біженців і "ставленню канцлера до ісламу".

Зокрема, серед німецькомовних сайтів дезінформацію розповсюджують Deutsche Wirtschafts Nachrichten, Anonymousnews.ru, noch.info і Kopp Verlag. Останній розповсюджував фальшиву новину про те, що німецький уряд нібито збирається виплочувати пожиттєву соціальну допомогу. Окрім німецькомовних існують ще й англомовні сайти, які пишуть вигадки про Меркель і розповсюджують їх в соціальних мережах.

Більшість цих сайті були створені впродовж останніх двох років. Видання пише про випадок, коли сайт Your News Wire в Facebook, опублікував фейк про те, що нібито Меркель знялася на фото з терористом. Фото в Facebook поширили 32 тисячі разів. Але оригінальне фото було оприлюднене на сайті Deutsche Welle. На ньому канцлер Німеччини стояла поруч з біженцем, але правду поширили лише 13 тисяч разів.

Сьогодні стало відомо, що у німецькому сегменті Facebook почнуть працювати механізми по боротьбі з фейками. У вересні цього року в Німеччині пройдуть вибори, німецькі політики висловлюють побоювання, що перед голосуванням в соціальній мережі з'явиться велика кількість недостовірної інформації.

Раніше засновник Facebook Марк Цукерберг зазначав, що проблема неправдивих повідомлень складна як в технічному, так і філософському плані. Разом з тим, соціальна мережа не хотіла б ставати "арбітром правди" і перешкоджати бажанням користувачів ділитися новинами.