Санкції ЄС проти Росії не залежать від політики США – Могерини

Глава європейської дипломатії нагадала, що скасування санкцій прив'язана до виконання Мінських домовленостей.

Могеріні прокоментувала ініціативу Трампа про пом'якшення санкцій в обмін на ядерну угоду з РФ eu2015.lv

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпекизапевнила, що позиція Європейського Союзу у питанні санкцій проти Росії є послідовною і самостійною. За словами глави європейської дипломатії, санкційна політика ЄС пов'язана з виконанням Мінських домовленостей, а не з можливими кроками нової адміністрації Білого дому в цьому напрямку.

"Рішення Європейського Союзу приймаються не у Вашингтоні, а в Брюсселі, коли ми всі 28 країн зустрічаємося. Або 27, у майбутньому. Наші рішення про санкції проти Росії за анексію Криму і у відповідь на агресію проти України будуть завжди грунтуватися і прив'язані до повної імплементації Мінських домовленостей, ситуації на сході України", – заявила Могерини під час роботи Всесвітнього економічного форуму в Давосі у відповідь на запитання журналіста про реакцію Брюсселя на можливе пом'якшення санкцій адміністрацією майбутнього президента США Дональда Трампа в обмін на ядерну угоду, передає "Укрінформ".

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський, у свою чергу, заявив, що рішення про продовження санкцій вже прийнято і не підлягає обговоренню.

"І ми продовжуватимемо їх, адже немає причин для їх скасування. Мінські домовленості не виконані, отже, нема про що говорити", – підкреслив дипломат.

Він також додав, що формування образу зовнішнього ворога і ворожого оточення необхідно російському президентові Володимиру Путіну для внутрішнього використання.

Як повідомлялося, в п'ятницю, 13 січня, президент США Барак Обама продовжив ще на один рік дію розпорядження про введення санкцій проти Росії за її агресію проти України.

Тим часом, настпний президент США Дональд Трамп допустив пом'якшення санкцій проти РФу обмін на ядерну угоду. Раніше в інтерв'ю The Wall Street Journal Трамп припустив пом'якшення санкцій проти Росії, якщо вона доведе свою ефективність в боротьбі проти ісламістського тероризму.

Перед цим голова європейської дипломатії Федеріка Могеріні заявляла, що обраний президент США Дональд Трамп не вплине на політику ЄС антиросійським санкцій. Могеріні також підтвердила, що ЄС має намір розширити санкції відносно Росії протягом наступних шести місяців у зв'язку з кризою в Україні. ЄС має намір продовжувати санкционную політику щодо РФ, поки не будуть виконані Мінські угоди.