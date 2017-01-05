Саманта Пауер застерегла від втрати лідерства США в ООН

Посол США заявила, що спроби Росії втрутитися в політичні системи інших країн вимагають міжнародного засудження.
У своїй прощальній пам'ятній записці член кабінету Барака Обами Пауер написала: "Інші країни підуть за нами, якщо ми й далі будемо вести; вакуум, що виникне на світовій арені без нашого лідерства, завдасть серйозної шкоди інтересам США".
В якості причин, що вимагають подальшої активної роботи США в ООН, Пауер назвала ядерні амбіції Північної Кореї, конфлікти в Сирії, Лівії та Південному Судані, зміну клімату, глобальну кризу з біженцями та Росію.
"У той час як Росія продовжує загрожувати нашим союзникам і намагається втручатися в політичні системи в Європі та за її межами, нам потрібно продемонструвати широке засудження цих дій на форумах ООН", – зазначила Пауер.
Наприкінці грудня обраний президентом США Дональд Трамп назвав ООН "клубом для бесід" і заявив, що має намір змінити роботу організації.
Нагадаємо, що 1 січня 2017 року Антоніу Гутерріш вступив на посаду генерального секретаря ООН. Видання New York Times писало, що Гутерріш може стати реформатором ООН.Голос Америки (русская служба)