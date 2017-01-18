Рятувальники відновили пошукові роботи на місці падіння "Боїнга" в Киргизстані

Місце катастрофи оглянуть експерти Міждержавного авіаційного комітету.

Рятувальники розберуть хвіст впав "Боїнга" http://zanoza.kg/

"Протягом сьогоднішнього дня планується розібрати великі фрагменти літака, у тому числі хвостову частину", - повідомили в МНС Киргизстану, пише ТАСС.

До цих робіт рятувальники приступлять після того, як на місці падіння лайнера побувають експерти Міждержавного авіаційного комітету (МАК), які вже прибули в Бішкек. МАК очолює комісію з розслідування даної НП. У загальній складності в пошукових роботах зараз задіяно близько 300 чоловік.

Нагадаємо, вантажний Boeing 747 вранці 16 січня зазнав аварії при заході на посадку в аеропорту "Манас" у столиці Киргизстану Бішкеку. В результаті падіння літака на селище Дачі СУ Сокулукського району Чуйської області, загинули десятки людей, включаючи пілота.

За останніми даними, жертвами авіакатастрофи стали 38 осіб.

Про інші подробиці авіакатастрофи читайте в матеріалі DT.UA "Катастрофа "Боїнга" під Бішкеком: головне".