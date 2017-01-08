Розвідка США вважає, що RT і Sputnik допомагали Кремлю впливати на вибори

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В доповіді спецслужб США про вплив Росії на вибори згадуються російські телеканали і інтернет-тролі.

В США вважають, що російські пропагандисти і тролі допомагали Кремлю вплинути на вибори в Америці. Sputnik

Американські спецслужби вважають, що російські інтернет-тролі і пропаганда сприяли спробам Москви вплинути на результат президентської гонки в США.

Значна частина оприлюдненої доповіді розвідувальних служб США про втручання Росії у процес президентських виборів присвячена російському англомовному телеканалу RT і інформаційній агенції Sputnik.

Як повідомляє "Радіо Свобода", в документі американських розвідників вказано, що підконтрольні Кремлю російські ЗМІ, а також мережа тролів в інтернеті були активно залучені в кампанію впливу на американські вибори.

Вони наводять цитати з блогів і публічних заяв головного редактора RT і Sputnik Маргарити Симоньян, які, на думку авторів документу, доводять зв'язок цих ЗМІ з Кремлем.

Вчора Business Insider писав, що звіт розвідки США вказує на зв'язок WikiLeaks і спецслужб Росії. При цьому йдеться і про те, що засновник скандального сайту Джуліан Асанж співпрацював з RT і зустрічався з головним редактором телеканалу. Вчора розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. В ній йдеться, що російський президент особисто розпорядився почати кампанію для дескридитації Гіларі Клінтон під час виборів. Тим часом, Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.