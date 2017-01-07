Розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори

Я вже з ZN.ua

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

В документі йдеться, що російський президент особисто замовив кампанію проти Клінтон.

Частина доповіді спецслужб про російське втручання у вибори в США розсекретили.

Частинащодо втручання у американські президентські вибори тепер у вільному доступі. Тепер будь-хто може прочитати 25 сторінок підготовленого для президента Барака Обами документу, на яких йдеться про причетність Володимира Путіна до російських спроб вплинути на хід америнканських виборів, повідомляє ТСН.UA

Зокрема, в ньому йдеться, що Путін замовив "кампанію впливу", яка повинна була зірвати демократичний процес і дискредитувати кандидата від демократів Гіларі Клінтон.

"Ми вважаємо, що Путін і російський уряд явно бажали обрання Трапма. Ми також вважаємо, що Путін і уряд РФ прагнули збільшити передвиборчі шанси обраного президента Трампа, зокрема шляхом дискредитації держсекретаря Клінтон", – зазначається у документі.

Тим часом, доповідь американської розвідки про втручання Москви у американські вибори спричинили розпродаж російських акцій - біржові інвестиційні фонди, які торгують акціями російських компаній, стали зазнавати втрат через початок розпродажу цінних паперів в їхніх портфелях.

Тим часом, Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну. 29 грудня президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.