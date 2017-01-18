Розпад НАТО дав би поштовх конфліктам по всьому світі - експерт

Ставрідіс переконаний, що це б стало великою помилкою для Заходу допустити такий крах.

Ставрідіс пояснив, чим загрожує розпад НАТО. weforum.org

Розпад НАТО нашкодив би не лише усім країнам по обидва боки Атлантичного океану, які втратили б таким чином альянс, який гаратує, що союзники прийдуть на допомогу в разі загрози. Це б сильно дестабілізувало весь світ.

Про це на Всесвітньому економічному форумі у Давосі сказав декан Школи дипломатії і юриспруденції Флетчера Університету Тафта Джеймс Ставрідіс.

На його думку, це б стало остаточним акордом у процесі руйнування нинішньої глобальної системи безпеки і світового порядку.

Ставрідіс нагадав про те, яку роль зіграв НАТО для стабілізації країн Балканського півострова, де у 90-х роках спалахнуло кілька конфліктів, а також на зусилля альянсу зі встановлення безпеки в Афганістані. На його думку, всі ці конфлікти можуть відродитися без участі НАТО у низці мирних і миротворчих процесів.

Міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Леєн додала, що її країна тривалий час була поділена між Сходом і Заходом. Тому німці, за її словами, добре знають, що означає не мати впевненості у своїй безпеці. Сьгодні, на думку міністра оборони ФРН, НАТО встановлює бар'єр, даючи потенційним аргресорам зрозуміти, що їм краще сісти за стіл переговорів. Тому без альянсу для Європи почалися б складні часи.

В Давосі також експерти дійшли висновку, що світ не зможе обійтися без НАТО і ООН. Зокрема, професор військових досліджень Королівського університету в Лондоні Лоренс Фрідман наголосив на важливості НАТО. За його словами, складно уявити, як без альянсу західні країни змогли б об'єднати свої зусилля, поставши перед загрозами.

Нагадаємо, що у Давосі триває Всесвітній економічний форум. Форум у Давосі прийме рекордну кількість учасників. Програма форуму отримала назву "Чуйне і відповідальне лідерство". В рамках її обговорення планується переосмислення глобальної кооперації, надання нового імпульсу світовій економіці, реформування капіталізму.