Росію на анексію Криму спровокував Ярош – Лавров

Глава російського МЗС вважає, що Будапештський меморандум порушила не РФ, а "українські путчисти".

Лавров вважає Яроша винуватцем анексії Криму Twitter/Дмитрий Смирнов

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров звинуватив у анексії Криму Росією Дмитра Яроша та "інших українських путчистів", передає " УНІАН ".

"Єдине, чого немає в Будапештському протоколі, це обов'язки Росії або кого-небудь щодо погодження з результатами антиконституційного збройного державного перевороту. З результатами перевороту, автори якого першою своєю акцією проголосили боротьбу з російською мовою і росіянами в Криму. Я цитував Дмитра Яроша, який сказав, що росіяни в Криму повинні бути вигнані або знищені. З такими політичними змінами в Україні під керівництвом такого роду діячів, ніхто не зобов'язався погоджуватися", - відповів Лавров на запитання кореспондента УНІАН, де в Мінських угодах і Будапештському меморандумі написано, що Росія повинна захищати російськомовних на Донбасі і в Криму.

Глава МЗС РФ також заявив, що це не Росія порушила положення Будапештського протоколу про повагу територіальної цілісності України, а "українські путчисти".

"Пішовши на підрив домовленостей від 20 лютого 2014 року, будучи не в змозі забезпечити формування уряду національної єдності під гарантії Франції, Польщі та Німеччини, українські путчисти самі грубим чином порушили положення Будапештського протоколу про необхідність свято поважати суверенітет і територіальну цілісність української держави", - зазначив Лавров.

Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї було підписано 5 грудня 1994 року лідерами України, США, Росії і Великобританії.

Два інших учасника цього договору – Франція та Китай, володіли на момент підписання Будапештського меморандуму ядерною зброєю, і надали аналогічні гарантії, зробивши відповідні заяви, але не поставили свої підписи під цим документом.