Російський винищувач наблизився до розвідувального літака США на відстань 6 метрів

Інцидент стався в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

Американський та російський літаки пролетіли на відстані 6 метрів один від одного generaltate.deviantart.com

Російський винищувач наблизився до американського розвідувального літака на відстань приблизно в шість метрів. Інцидент стався під час виконанням американським розвідником рутинних завдань в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, повідомляє американський канал NBC

Наближення на таку відстань може вважатися небезпечним, проте канал зазначає, що завдяки професіоналізму пілота будь-яких ризиків вдалося уникнути.

У вересні минулого року, які наблизилися до повітряного простору країни. За даними Міністерства оборони Великої Британії, російські бомбардувальники не порушували повітряний простір країни.

Кількома днями пізніше в Міністерстві закордонних справ Ісландії заявили, що три російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 зблизилися на небезпечну відстань з ісландським пасажирським літаком, який здійснював рейс з Рейк'явіка в Стокгольм.