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Російський винищувач наблизився до розвідувального літака США на відстань 6 метрів

12 травня в 08:47

Інцидент стався в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.

P-8A Poseidon
Американський та російський літаки пролетіли на відстані 6 метрів один від одного
generaltate.deviantart.com
Російський винищувач наблизився до американського розвідувального літака на відстань приблизно в шість метрів. Інцидент стався під час виконанням американським розвідником рутинних завдань в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем, повідомляє американський канал NBC.

Наближення на таку відстань може вважатися небезпечним, проте канал зазначає, що завдяки професіоналізму пілота будь-яких ризиків вдалося уникнути.

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У вересні минулого року британські винищувачі перехопили два російських стратегічних бомбардувальники-ракетоносці Ту-160, які наблизилися до повітряного простору країни. За даними Міністерства оборони Великої Британії, російські бомбардувальники не порушували повітряний простір країни.

Кількома днями пізніше в Міністерстві закордонних справ Ісландії заявили, що три російські стратегічні бомбардувальники-ракетоносці Ту-160 зблизилися на небезпечну відстань з ісландським пасажирським літаком, який здійснював рейс з Рейк'явіка в Стокгольм.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія американець літаки винищувач США
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