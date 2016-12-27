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Російський Ту-154 впав у Чорне море на швидкості понад 500 км/год

27 грудня в 15:46

Катастрофа сталася, коли пілоти прибирали механізацію.

Ту-154
Літак Ту-154 Міноборони Росії впав у Чорне море на швидкості 510 км на годину
Википедия

Літак Ту-154 Міністерства оборони РФ, який розбився 25 грудня, впав у Чорне море на швидкості понад 500 кілометрів на годину. У момент зіткнення з водою він намагався здійснити маневр вправо і летів з сильно задертим носом, повідомило джерело в силових структурах РФ російському агентству ТАСС.

"Катастрофа сталася, коли пілоти прибирали механізацію. При цьому поки що незрозумілих причин літак йшов з великим кутом тангажа (кут між поздовжньою віссю літака і горизонтальною площиною — ред.). По всій видимості, відбулося його звалювання з ешелону під час маневру вправо. В результаті в кінці розвороту зіткнувся з поверхнею води з лівим креном на швидкості близько 510 км/год", - розповів співрозмовник.

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Раніше повідомлялося, що свідчення про авіакатастрофу дав один з її очевидців, який бачив, як літак падав у море.

Всі основні факти про авіакатастрофу читайте в матеріалі "Катастрофа російського Ту-154: головне".

За матеріалами: ТАСС
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Теги катастрофа Росія літак зіткнення
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