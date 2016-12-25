Російський літак Ту-154 зазнав аварії в акваторії Сочі

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На борту Ту-154 крім екіпажу перебували журналісти трьох російських телеканалів і члени ансамблю імені Александрова, які летіли в Сирію для проведення новорічного концерту на військовій базі "Хмеймім".

Російський літак впав у море біля сочинського узбережжя flickr.com

ЛітаківТу-154 пропав з радарів вранці в неділю через 20 хвилин після вильоту з Сочі. Пізніше особисті речі пасажирів і уламки літака були знайдені в морі на відстані близько 14-16 км від берега. На борту літака, згідно з останніми даними, перебувало 92 людини, повідомляє агентство "Інтерфакс" із посиланням на джерела в міністерствах оборони і надзвичайних ситуацій Російської Федерації.

Серед пасажирів Ту-154 були журналісти і колектив ансамблю пісні і танцю імені Александрова. Артисти і журналісти прямували до Сирії, де на російській авіабазі "Хмеймім" повинен був пройти святковий новорічний концерт для російських військових у Сирії. Всього на борту літака знаходилися 64 артисти ансамблю ім. Александрова, дев'ять журналістів, вісім військовослужбовців, вісім членів екіпажу, двоє цивільних службовців і член Ради при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Єлизавета Глінка.

З них троє журналістів "Першого каналу", троє співробітників телеканалу "Зірка" і три людини знімальної групи телеканалу "НТВ".

За словами співробітника екстрених служб, у місці падіння літака дуже сильна течія, і частину особистих речей пасажирів та екіпажу літака могло віднести у відкрите море.

За фактом падіння Ту-154 в Чорному морі порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст. 351 КК РФ (порушення правил польотів, що спричинило тяжкі наслідки). Розслідування справи доручено центральному апарату Слідчого комітету Російської Федерації. За дорученням голови відомства Олександра Бастрикіна в Сочі спрямована "група досвідчених слідчих". Співробітниками СКР вилучається передполітна документація і проводяться допити відповідальних осіб і технічного персоналу, які готували літак до вильоту і здійснювали його дозаправку. У прес-службі Кремля повідомили про те, що президент Росії Володимир Путін доручив прем'єр-міністру Дмитру Медведєву сформувати і очолити державну комісію з розслідування катастрофи Ту-154 в Сочі.

На даний час розглядаються кілька версій падіння літака в акваторії Сочі. Серед них технічна несправність (в акваторії Хостінського району Сочі виявлено масляну пляму) і попадання в двигун птаха, так як поруч із міським аеропортом розташовані станція перелітних птахів і орнітопарк.

"Птах міг потрапити в двигун літака. Крім технічної несправності літака розглядається і версія якості палива", - зазначило інформоване джерело.

Пізніше версія про технічну несправність літака стала однією з основних.

"Малоймовірна версія помилки пілотів, бо вони мали великий досвід управління повітряними судами такого типу і значний наліт годин", - зазначило джерело.

При цьому в Російському гідрометцентрі зазначають прості погодні умови для пілотування літака в районі Адлера.

"Близько п'ятої ранку за московським часом температура біля землі +5, вітер 5 м/с, видимість 10 км. Цілком нормальні, прості погодні умови", - повідомили співробітники центру.

Через падіння Ту-154 виліт авіарейсів з Москви і Сочі затримається на невизначений час.

Міністерство надзвичайних ситуацій Російської Федерації направило в Сочі рятувальників і водолазів загонів "Центроспас" і центру "Лідер" для участі в пошуковій операції у районі катастрофи літака Ту-154, повідомили в прес-службі МНС РФ. Фахівці обох центрів мають досвід проведення глибоководних робіт, зазначив представник відомства.

Фахівців МНС забезпечили необхідним водолазним спорядженням, обладнанням для проведення глибоководних робіт, пересувними барокамерами і підводними керованими апаратами "Фалькон".

За словами начальника Південного регіонального пошуково-рятувального загону МНС Росії Андрія Пазинича, на даний момент від ЮРПСО в зоні масового скупчення уламків працює шість суден. В районі виявлення плями працюють чотири корабля Державної інспекції по маломірних суднах МНС Росії. Всі вони займаються збором уламків і пошуком тіл загиблих. Точка масового скупчення уламків знаходиться в 6 км від берегової лінії.

"Орієнтовно там глибина від 80 до 110 м", - зазначив Пазинич.

Рятувальникам вдалося знайти тіло першого загиблого в авіакатастрофі, повідомив офіційний представник Міністерства оборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков.

"У шести кілометрах від берегової лінії Сочі знайдено тіло загиблого внаслідок катастрофи літака Міноборони РФ Ту-154 . Тіло піднято на борт рятувального судна", - повідомив Конашенков.

Тим не менш, джерела в екстрених службах розповіли "Інтерфаксу" про те, що рятувальники знайшли вже кілька тіл загиблих. Інше джерело в правоохоронних органах стверджує, що рятувальниками виявлено документи деяких пасажирів і один загиблий.

Нагадаємо, раніше у Колумбії розбився вантажний літак Boeing 727, який прямував увечері у вівторок, 20 грудня, рейсом із міста міста Пуерто-Карреньо в столицю країни Боготу. Авіакатастрофа сталася незабаром після зльоту, на місці падіння виникла пожежа. За попередніми даними, загинули троє членів екіпажу, двоє отримали поранення, ще один льотчик поки не знайдений.

7 грудня на півночі Пакистану розбився пасажирський літак "Пакистанських міжнародних авіаліній", що виконував внутрішній рейс з міста Читрала в Ісламабад із 47 людьми на борту.