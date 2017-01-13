Російським військовослужбовцям у Сирії роздали брошури з рекомендаціями - Нова газета

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Аналогічні матеріали видавали військовим під час радянської кампанії в Афганістані.

Обкладинка другої брошури

Військовослужбовцям колишнього спеціального полку МВС ім. Ахмата Кадирова (батальйон "Північ" - ред.) 46-ї окремої бригади оперативного призначення Федеральної служби військ Національної гвардії роздали брошури з рекомендаціями на час проведення сухопутної, повідомляє видання " Нова газета ".

Журналісти видання отримали брошури від одного з колишніх військовослужбовців полку.

Перша брошура називається "Візуальний перекладач (Сирійська Арабська Республіка)", а друга - "Рекомендації військовослужбовцям при виконанні завдань в Сирійській Арабській республіці".

У першій брошурі міститься ілюстрована інформація у вигляді тематичних структурованих картинок: карти Близького Сходу, карти Сирії, російсько-арабського розмовника для спілкування з місцевими жителями. Також є рекомендації щодо поведінки серед сирійського населення і картинки для визначення зовнішності місцевих жителів (раси, росту, статі, віку, одягу), звань військовослужбовців сирійської армії (по погонах з різною кількістю зірок і планок) або приналежності сирійців до НВФ. Ряд зображень дозволяє визначити конкретний зразок військової техніки, озброєння, об'єкти транспорту і багато іншого.

Другий практичний посібник майже не містить ілюстрацій. Кілька глав цієї брошури присвячені стислій інформації про Сирію: географічними відомостями, мові, святам, валюті, місцевим звичаям і традиціям. У другій частині цього посібника роз'яснюються поняття учасників сторін конфлікту, комбатантів, ополченців, найманців, а також даються рекомендації щодо того, як відрізнити військового журналіста від шпигуна, а шпигуна від розвідника.

Колишні воїни-інтернаціоналісти відзначають факт схожості даних брошур із тими, які отримували радянські військові перед відправкою в Афганістан.

"При складанні афганських пам'яток був використаний аналогічний принцип подачі інформації: ілюстративний ряд домінує над текстом; у них також дається необхідна для орієнтації географічна, політична, лінгвістична, правова і т. і. інформація. Розробники брошури запозичили у радянського військового агітпропу багато чого: аж до абзаців про голий торс, з яким не слід ходити навіть на пляжі", - повідомляє видання.

Авторство першої брошури можна встановити лише побічно, за емблемою Міністерства оборони Російської Федерації на обкладинці. У верхній частині обкладинки другої брошури зазначено: Федеральна служба військ Національної гвардії Російської Федерації. На ній присутні емблеми Національної гвардії РФ і 46-ї окремої бригади особливого призначення військ Національної гвардії, серед військовослужбовців якої розповсюджувалися брошури.

Нагадаємо, в березні минулого року президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення російських військ з Сирії. Тоді він заявляв, що завдання, яке він ставив перед армією "в цілому виконане".

Тим не менш, масштабна операція російських ЗС у Сирії тривала протягом усього 2016 року. При підтримці російської авіації війська Асада змогли взяти під свій контроль східну частину Алеппо, яка утримувалася силами опозиції протягом декількох років.

Пізніше стало відомо про те, що Росія, Туреччина та Іран мають намір розділити Сирію на свої зони впливу.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".