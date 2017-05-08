Російських учнів вигнали на репетицію акції "Безсмертний полк"

У мережі з'явилися фотографії з різних регіонів.

В декількох регіонах РФ провели організовані репетиції громадської акції "Безсмертний полк". Про це написав журналіст "Эха Москвы" Володимир Варфоломєєв у Facebook.

Він зазначив, що куратори по кілька разів змушували заздалегідь відібраних учасників нести портрети ветеранів і тримати банери, складати колони і тримати лад.

"Найбільше мені шкода тих сибірських журналістів та громадських діячів, які кілька років тому придумали справжню і дуже щиру акцію: зараз їм доводиться спостерігати за тим, як бездушна державна машина вбиває "Безсмертний полк", залишаючи від нього тільки порожню оболонку", - підкреслив Варфоломєєв.

Те, що сталося в РФ в передостанню неділю першого місяця весни, як мінімум здивувало. На площі та вулиці майже сотні міст вірнопідданської Росії вийшли громадяни, які не побоялися репресій, щоб заявити про свою незгоду з тим, як йдуть справи в їх країні.