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Російських учнів вигнали на репетицію акції "Безсмертний полк"

8 травня в 09:30

У мережі з'явилися фотографії з різних регіонів.

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Фото Соцмережі

В декількох регіонах РФ провели організовані репетиції громадської акції "Безсмертний полк". Про це написав журналіст "Эха Москвы" Володимир Варфоломєєв у Facebook.

Він зазначив, що куратори по кілька разів змушували заздалегідь відібраних учасників нести портрети ветеранів і тримати банери, складати колони і тримати лад.

"Найбільше мені шкода тих сибірських журналістів та громадських діячів, які кілька років тому придумали справжню і дуже щиру акцію: зараз їм доводиться спостерігати за тим, як бездушна державна машина вбиває "Безсмертний полк", залишаючи від нього тільки порожню оболонку", - підкреслив Варфоломєєв.

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Те, що сталося в РФ в передостанню неділю першого місяця весни, як мінімум здивувало. На площі та вулиці майже сотні міст вірнопідданської Росії вийшли громадяни, які не побоялися репресій, щоб заявити про свою незгоду з тим, як йдуть справи в їх країні.

За матеріалами: Володимир Варфоломєєв / Facebook
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