Російські військові грабують людей під час евакуації з Алеппо – журналіст

На одному з блокпостів, російський офіцер відняв в журналіста комп'ютер та камеру.

Сирійський журналіст розказав, як його пограбував російський офіцер під час евакуації з Алеппо twitter.com

Під час евакуації з сирійського міста Алеппо цивільне населення стикається з проявами насильства та жорстокості з боку російських військових, які контролюють блокпости на виїзді зі східних районів.

"В понеділок, 19 грудня, ми отримали дозвіл на евакуацію, я захворів поки жив всі ці дні в машині, люди навколо палили свої речі щоб зігрітись. Я потрапив в один з автобусів, але на одному з блокпостів російський офіцер забрав у мене ноутбук, дрон, камеру. Після цього нас відпустили, і ми доїхали до нульової зони – нейтральної території", – сказав сирійський журналіст Монзер Етакі Hromadske.ua.

Він додав, що деякі повстанці досі лишаються в східних районах разом зі своїми родинами та підкреслив, що є ще деякі цивільні, які залишаються в Алеппо.

"Вони хочуть бути евакуйовані разом із опозиційними бійцями, бо не довіряють росіянам та іранцям, які проводять евакуацію. Вони хочуть щоб їх захистили, але ООН та Червоний Хрест, які спостерігають за евакуацією не можуть надати захист. Вони не можуть завадити арештам людей", – додав Етакі.

Генеральна Асамблея ООН у п'ятницю, 9 грудня, більшістю голосів підтримала підготовлений Канадою проект резолюції щодо негайного припинення вогню в Сирії.

Представники сирійської армії заявили про те, що операція по поверненню контролю над Алеппо знаходиться в завершальній стадії. Східна частина міста Алеппо перебувала під контролем повстанців сирійської опозиції впродовж чотирьох років.

Тим не менш сирійська опозиція готова продовжувати боротьбу проти Асада навіть після втрати Алеппо. Опозиціонери зазначають факт важливості Алеппо, але визнають, що в разі втрати міста у них є й інші не менш важливі населені пункти.

Раніше у зв'язку з бойовими діями, східні райони міста покинули тисячі мирних жителів. У східній частині Алеппо розбомблені всі лікарні, дефіцит їжі, питної води і медикаментів.

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