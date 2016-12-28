Російські поліцейські вилучили в Іркутській області понад 17 тисяч літрів концентрату "Боярышник"

Вартість вилученого парфумерного концентрату склала три з половиною мільйони рублів.

Російські правоохоронці вилучили 83 тисячі пляшок з "Боярышником" navkolo.me

Російські правоохоронці вилучили на залізничній станції ССЗД "Братськ" 17 600 літрів спиртовмісної рідини "Боярышник" (22 тисячі пляшок по 100 мл і 61 840 пляшок по 250 мл).

Як повідомляє прес-служба адміністрації міста Братська, вартість вилученої продукції, знайденої на транспорті при огляді металевого контейнера, становить 3 542 000 рублів.

"В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що вантаж відправлений з Ростова-на-Дону. Вилучена спиртовмісна рідина передана на тимчасове зберігання. Проводиться розслідування", – наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, в Іркутську сталося масове отруєння сурогатним алкоголем. Постраждалі надходять в медустанови з вечора 17 грудня. Всі потерпілі вживали спиртовмісну рідину - "Концентрат для ванн "Боярышник". МОЗ регіону повідомив, що спричинив отруєння метиловий спирт або метанол.

У зв'язку з масовою загибеллю людей у понеділок режим НС був введений в Іркутську, у вівторок - в Іркутській області.

Голова російського уряду Дмитро Медведєв зажадав посилити контроль за реалізацією "будь-якого роду спиртовмісної продукції" аж до вилучення із торгівлі.

Президент Росії Володимир Путін розпорядився підняти акцизи на всю спиртовмісну продукцію, включно з Глодом. Раніше Путін доручив уряду підготувати пропозиції, що передбачають зміну діючих ставок акцизів на алкогольну і спиртовмісну продукцію.