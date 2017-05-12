Російські хакери здійснювали кібератаки на систему енергомереж країн Балтії – Reuters

Протягом двох років хакери намагалися проникнути в систему енергомереж країн Балтії.
Агентство відзначає, що інциденти почалися ще в 2015 році, коли паралельно хакери здійснювали атаки на українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Проте до цих пір вони повністю не розслідувані.визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.
Пізніше директор ФБР Джеймс Комі повідомив, що сервери Національного комітету Республіканської партії США також зазнавали атак хакерів, пов'язаних із російськими спецслужбами.DT.UA