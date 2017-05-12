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Російські хакери здійснювали кібератаки на систему енергомереж країн Балтії – Reuters

12 травня в 09:20

Протягом двох років хакери намагалися проникнути в систему енергомереж країн Балтії.

хакер
Російські хакери прагнуть перешкодити переходу країн Балтії в європейську енергосистему
scyther5 / Depositphotos
протягом останніх двох років хакери, яких підтримує Росія, здійснювали кібератаки на енергомережі країн Балтії, намагаючись проникнути в їх управління і дестабілізувати їх. Таким чином сповільнювався перехід країн регіону від спільної з Росією енергосистеми до європейської, повідомляє Reuters, посилаючись на свої джерела.

Агентство відзначає, що інциденти почалися ще в 2015 році, коли паралельно хакери здійснювали атаки на українські об'єкти енергетичної інфраструктури. Проте до цих пір вони повністю не розслідувані.

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Нагадаємо, після завершення виборчої кампанії президент США Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якій визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Пізніше директор ФБР Джеймс Комі повідомив, що сервери Національного комітету Республіканської партії США також зазнавали атак хакерів, пов'язаних із російськими спецслужбами.

За матеріалами: DT.UA
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Теги хакери Росія кібервійна
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