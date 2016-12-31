Топ Новини
<
>

Російські дипломати покинули бази відпочинку у Нью-Йорку та Меріленді

31 грудня в 16:31

У Білому домі дали зрозуміти, що рекреаційні бази використовувалися РФ для ведення розвідувальної діяльності у США.

россия США
Мер американського Бруквіля назвав російських дипломатів "тихими сусідами"
Enallax news
Російські дипломатичні працівники покинули рекреаційні бази у США у відповідності з розпорядженням Білого дому.

Як повідомило агентство Reuters 31 грудня, росіяни покинули територію баз "без зайвого шуму".

Їм було виділено час до полудня 30 грудня. У встановлений час кілька вантажівок, фургонів і легкових автомобілів із дипломатичними номерами виїхали з території установ.

"Приміщення звільнені і перебувають під контролем уряду", – повідомив мер Верхнього Бруквіля в окрузі Нассау на Лонг-Айленді Елліот Конвей, назвавши російських дипломатів "тихими сусідами".

Читайте також: У США хочуть зобов'язати російських дипломатів повідомляти про свої переміщення

У четвер, 29 грудня, президент США Барак Обама підписав указ про введення санкцій проти Росії за хакерські атаки і втручання у виборчий процес. До санкційного списку Мінфіну США включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Крім того, Держдепартамент США повідомив про видворення з країни 35 російських дипломатів і закриття двох дипломатичних представництв у штаті Меріленд і Нью-Йорку, давши зрозуміти, що співробітники російського посольства займалися шпигунством.

Перед цим Reuters повідомило, що нові санкції проти РФ включатимуть економічні та дипломатичні обмеження, а також публікацію компромату на російських чиновників і близьких до Кремля бізнесменів.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги санкції РФ США Вашингтон
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.42
Останні новини