Російські дипломати покинули бази відпочинку у Нью-Йорку та Меріленді

Російськіпокинули рекреаційні бази у США у відповідності з розпорядженням Білого дому.

Як повідомило агентство Reuters 31 грудня, росіяни покинули територію баз "без зайвого шуму".

Їм було виділено час до полудня 30 грудня. У встановлений час кілька вантажівок, фургонів і легкових автомобілів із дипломатичними номерами виїхали з території установ.

"Приміщення звільнені і перебувають під контролем уряду", – повідомив мер Верхнього Бруквіля в окрузі Нассау на Лонг-Айленді Елліот Конвей, назвавши російських дипломатів "тихими сусідами".

Russians leave country retreats in the U.S., ordered out by Obama https://t.co/y0d2WzmdCe pic.twitter.com/lGmKsR9T6q