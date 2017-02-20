Російське визнання паспортів "ДНР" і "ЛНР" стало сигналом для України і Заходу - FT

Видання пише, що Москва розчарована новою адміністрацією в США.

Москва могла визнати документи самопроголошених "республік" через розчарування новою адміністрацією у Вашингтоні. nahnews.org

Європейські дипломати бачать ув Донбасі попередження для України і Заходу. Адже воно з'явилося на тлі розчарування Москви новою адміністрацією в США. Вашингтон так і не став на бік Росії у конфлікті.

Про це сьогодні пише Financial Times, нагадуючи, що віце-президент США Майк Пенс на Мюнхенській конференції зустрівся з президентом України Петром Порошенком і запевнив його, що Вашингтон підтримує Київ і буде й далі наполягати на виконанні Мінських угод.

Тим часом, у Києві деякі чиновники побачили у вчинку Москви вихід з Мінського процесу.

"Цей крок Кремля повністю знищує Мінський процес і дорівнює російській заяві про вихід з нього", - сказав секретар РНБО України Олександр Турчинов.

Ватажки проросійських бойовиків вважають, що таким чином Кремль визнав їхню "незалежність".

В Москві ж виправдовують рішення, називаючи його "гуманітарним кроком". Мовляв, це потрібно для того, щоб люди з Донбасу могли їздити в Росію на роботу і навчання. Але вони могли це робити і до цього часу за умови наявності українського паспорта. Ситуація після рішення Кремля зміниться лише в питанні шкільних атестатів, які тепер Росія збирається приймати.

При цьому в Москві наполягають, що рішення визнати документи так званих "ДНР" і "ЛНР" має тимчасовий характер. Його дія закінчиться, коли будуть виконані Мінські угоди. При цьому, російська сторона традиційно звинувачує у невиконанні саме Україну.

Раніше прес-секретар Крмеля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не визнавала на офіційному рівні "паспорти", які видають мешканцям ОРДЛО бойовики терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР".