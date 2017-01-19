Російська влада відмовилась платити акціонерам ЮКОСа 1,8 млрд євро

ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити акціонерам ЮКОСа 1,8 млрд євро. Однак Конституційний суд РФ заявив, що це суперечить основам конституційного ладу.

Російський режим відмовився виконувати рішення ЄСПЛ у справі ЮКОСа

Конституційний суд РФ дозволив російській владі не виконувати рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) про виплати колишнімкомпенсації.

"В силу положень конституції РФ і заснованих на них правових позицій Конституційного суду, постанова Європейського суду з прав людини не може бути виконана в частині покладених на неї заходів індивідуального та загального характеру та у частині присудженої компенсації, якщо тлумачення Конвенції (з прав людини), на якій ґрунтується така постанова, порушує відповідні положення конституції РФ, що відносяться до прав і свобод людини і громадянина, а також до основ конституційного ладу (РФ)", - сказав голова КС РФ Валерій Зорькін, оголошуючи рішення по справі ЮКОСа.

Конституційний суд РФ виніс постанову про невиконання рішення ЄСПЛ про виплату компенсації екс-акціонерів НК "ЮКОС" за запитом міністерства юстиції.

31 липня 2014 року в рамках справи "Нафтова компанія "ЮКОС" проти Росії" ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити компенсацію на відшкодування матеріальної шкоди в 1,8 млрд євро акціонерам компанії-заявника станом на момент її ліквідації і, залежно від ситуації, їх нащадкам і спадкоємцям.

Детальніше про судові дебатах акціонерів ЮКОС і уряду Росії читайте у статті Джо Тірадо, Ден Мігер, Шрі Маджийсія "Юкос: продовження саги" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".