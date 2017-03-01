Російська авіація завдала удару по силах антиіділівської коаліції в Сирії

Завдяки втручанню американських військових радників бомбардування припинилися.

Авіація РФ знову бомбить супротивників Асада в Сирії

Військова авіація Росії і режиму сирійського президентазавдала серію ударів по силах опозиції, яку підтримують США.

Інцидент стався 28 лютого і привів до "деяких жертвам", повідомляє AFP.

"Російські літаки та літаки Сирії бомбили села, які, на їхню думку, перебували в руках "Ісламської держави". Але насправді там розташовувалися підрозділи сил арабської коаліції", – заявив генерал армії США Стівен Таунсенд на брифінгу у Пентагоні в середу, 1 березня.

За словами генерала, після втручання американських радників, які знаходилися неподалік, бомбардування були припинені, а російська й сирійська авіація покинула квадрат.

"Було кілька оперативних дзвінків по координаційним каналах, і росіяни припинили бомбардування", – пояснив Таунсенд.

Він допустив, що так як під час боїв за Ель-Баб і околиці війська антиіділівської коаліції, російсько-асадівські сили, турецька армія і терористи опинилися на близькій відстані один від одного, це могло викликати плутанину.

Раніше повідомлялося, що підтримувані Туреччиною сирійські повстанці захопили місто Ель-Баб, яке було головним опорним пунктом терористичної організації "Ісламська держава" на півночі Сирії

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