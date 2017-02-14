Російська армія почала раптові навчання на західному напрямку

У вищу ступінь бойової готовності приведені з'єднання в Ленінградській, Псковській, Новгородській областях і в Карелії.

В Західному окрузі російської армії почалася раптова перевірка Міноборони РФ

У військах Західного військового округупочалася раптова перевірка з'єднань і військових частин округу.

Як повідомляє прес-служба російського військового відомства, у вищі ступені бойової готовності приведені мотострілкові, артилерійські, ракетні і зенітні ракетні бригади, бригада армійської авіації, підрозділи забезпечення, Ленінградська військово-морська база (ЛВМБ), задіяні також військові комісаріати Санкт-Петербурга, Псковської, Новгородської областей та Республіки Карелія.

"На даний час військовослужбовці у складі підрозділів на штатній техніці здійснюють марші в призначені райони, де приступлять до виконання завдань за призначенням", - йдеться в повідомленні.

На спеціалізованому полігоні в Ленінградській області вже розгорнуті польові рухомі пункти управління та вузли зв'язку.

Як писало ZN.UA, президент Білорусі Олександр Лукашенко і його оточення стривожені через формування Москвою нової дивізії біля російсько-білоруського кордону, а також запланованого на цей рік проведення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2017", які передбачають масштабне перекидання російських сил на територію Білорусі.