Росії знадобився місяць, щоб розлюбити Трампа - The Economist

Ще місяць тому у російських новинах американського президента згадували частіше, ніж власного.

Російські ЗМІ тепер значно рідше хвалять Трампа. sgtphoto / Depositphotos

Впродовж місяця після перемогина президентських виборах в США у Росії ЗМІ були у захваті від нього. Телеведучі і коментатори активно обговорювали обіцянки переможця відновини відносини між Москвою і Вашингтоном.

Головний пропагандист Кремля Дмитро Кісельов вихваляв Трампа в ефірі свого недільного шоу, називав американського президента справжнім "мужиком". І це був неймовірний поворот для телепрограми, яка кілька останніх років поширювала антиамериканізм.

Про це сьогодні пише The Economist, додаючи, що вихваляння з боку Кисельова були настільки частими і завзятими, що російські націоналістичні групи звинуватили його у "трампоманії". У січні президента США в російській пресі згадували частіше, ніж Володимира Путіна.

Але переможний імідж Трампа зник з російських телеекранів так само раптово, як і з'явився. Минулого тижня з Вашингтона прозвучали дещо жорсткі заяви на адресу Росії. Після цього російські коментатори і програми новин змінили свою риторику про нього на більш скептичну. А звільнення проросійського Майкла Флінна з посади радника президента США з національної безпеки, схоже, налякало деяких чиновників у Кремлі, так само як і заяви Білого дому про те, що Москва повинна повернути контроль над Кримом Києву.

"Росія, вірогідно, усвідомила, що попри обіцянки Трампа, погані відносини з Америкою навряд чи зміняться на краще", - йдеться в статті.

Видання нагадує, що Костянтин Егерт в ефірі "Дождь" розповів, що державні телеканали отримали наказ від Кремля скоротити кількість матеріалів про Трампа. Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомив про те ж. Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав це "фейковими новинами". Але цифри не брешуть. Згідно з підрахунками "РБК", кількість згадок про Трампа в російських новинах і аналітичних програмах впала на 88% у перші ж два тижні лютого. Любов "з першого погляду", схоже, теж минула.

Раніше на сторінках видання The National Interest полковник Збройних сил США Дуглас Макгрегор писав про те, чи зможе Трамп домовитися з Путіним про Україну. На його думку, все залежить від того, чи зможе американський президент переконати російського, що йому насправді вигідніше лишити сусідню країну в спокої.

Видання Le Monde писало, що Україна заважає планам Трампа щодо дружби з Росією. Американському президенту не так і просто пожертвувати нею задля перезавантаження відносин з Москвою. Тому що вона користується підтримкою багатьох діячів у Вашингтоні, в Конгресі, в політичному і військовому істеблішменті. А також тому, що принести її в жертву просто означало б принести в жертву міжнародне право.