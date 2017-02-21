Росія звинуватила Україну в зриві домовленостей про відвід важкого озброєння

Представник РФ вважає, що українська влада не прагне вирішити проблеми регіону.

Гризлов звинувачує Україну в зриві угод 112 Україна

Україна зриває домовленості про відвід важкого озброєння , досягнуті Тристоронньою контактною групою (ТКГ) в рамках реалізації Мінських угод, заявив повноважний представник Росії в ТКГ із врегулювання ситуації на сході України Борис Гризлов.

"На минулому засіданні Контактної групи досягнута домовленість про відвід важкого озброєння у відповідності з лініями, зазначеними в Мінських угодах. Це повинно було відбутися 20-го лютого. На жаль, змушений констатувати: на поточний момент всередині зони безпеки фактично на всьому протязі лінії розмежування все ще розміщене важке озброєння", - заявив Гризлов.

За його словами, саме Київ зриває домовленості. "Нинішня українська влада не прагне до вирішення комплексу проблем в регіоні проблем", - заявив представник Росії.

Нагадаємо, за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи 15 лютого в Мінську, учасники зустрічі підкреслили необхідність повного виконання Мінських угод, включно з Меморандумом від 19 вересня 2014 року. На думку представників Групи, режим припинення вогню повинен бути стійким і тривалим, важкі гармати слід відвести від лінії зіткнення, а Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ варто підтвердити такий відвід.