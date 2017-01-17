Росія заявила про виведення з Сирії чотирьох бомбардувальників

Разом із фронтовими Су-24 повернуться також лікарі медичного загону спецназу.

Російську авіацію виведуть з Сирії topwar.ru

Командувач російським угрупованням військ у Сирії генерал-полковник Андрій Картаполов заявив проу Сирії, що триває.

"Вже проводиться підготовка ланки Су-24 до відбуття в Росію. Сьогодні і найближчими днями до пункту постійної дислокації повертаються льотний склад та особовий склад медичного загону особливого призначення", - заявив Картаполов під час мітингу на російській авіабазі "Хмеймім" в Сирії у вівторок, 17 січня.

За повідомленнями російських військових, минулого тижня в Росію повернулися перші шість бомбардувальників Су-24.

Тим не менш, виведення військ не торкнеться бригад, які обслуговують зенітні ракетні системи С-300 на російській військовій базі ВМФ в Тартусі.

Нагадаємо, в березні минулого року президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення російських військ з Сирії. Тоді він заявляв, що завдання, яке він ставив перед армією "в цілому виконане".

Тим не менш, масштабна операція російських ЗС у Сирії тривала протягом усього 2016 року. При підтримці російської авіації війська Асада змогли взяти під свій контроль східну частину Алеппо, що утримувалася силами опозиції протягом декількох років.

Як повідомлялося раніше, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція розпочнуть переговори по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.

Основні моменти історії сирійського конфлікту читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".