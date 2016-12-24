Топ Новини
<
>

Росія ввела в Алеппо батальйон військової поліції

24 грудня в 00:59

Військова поліція допомагатиме сирійській владі підтримувати порядок.

Шойгу1
Росія відправила в Алеппо військову поліцію - Шойгу
mil.ru

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про введення в Алеппо російського батальйону військової поліції.

"Для підтримки порядку на звільнених територіях з вечора четверга ввели сюди батальйон військової поліції", - заявив Шойгу.

Читайте також: Шойгу відзвітував перед Путіним про завершення операції в Алеппо

22 грудня сирійська армія заявила про повний контроль міста Алеппо. За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, зі східної частини міста евакуювали близько 30 тис. осіб. Наступ сирійських військ на східну частину міста різко критикували ООН і західні уряди через численні жертви серед цивільного населення.

За матеріалами: Радіо Свобода
Читайте також
Теги поліція військові Росія місто Алеппо Шойгу час Сирія війська Крим населення
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Останні новини