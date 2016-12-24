Росія ввела в Алеппо батальйон військової поліції

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Військова поліція допомагатиме сирійській владі підтримувати порядок.

Росія відправила в Алеппо військову поліцію - Шойгу mil.ru

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про введення в Алеппо російського батальйону військової поліції.

"Для підтримки порядку на звільнених територіях з вечора четверга ввели сюди батальйон військової поліції", - заявив Шойгу.

22 грудня сирійська армія заявила про повний контроль міста Алеппо. За даними Міжнародного комітету Червоного Хреста, зі східної частини міста евакуювали близько 30 тис. осіб. Наступ сирійських військ на східну частину міста різко критикували ООН і західні уряди через численні жертви серед цивільного населення.