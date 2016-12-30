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Росія ввела санкції проти КНДР за ракетно-ядерні випробування

30 грудня в 16:18

Санкції стосуються обмеження експорту вугілля і металів з КНДР.

Путин
Російські санкції обмежують ряд угод з громадянами і юридичними особами з Північної Кореї з купівлі-продажу вугілля, заліза, золота, срібла
Президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН 2270 від 2 березня 2016 р." , який передбачає низку санкцій проти Північної Кореї.

Документ опублікований на російському офіційному порталі правової інформації.

Указ містить низку обмежень, які РФ вводить відповідно до резолюції щодо КНДР.

Російські санкції обмежують ряд угод з громадянами і юридичними особами з Північної Кореї з купівлі-продажу вугілля, заліза, золота, срібла, палива, матеріалів і технологій, які можуть використовуватися для здійснення ядерної програми КНДР, фрахтування повітряних і морських суден. Указ забороняє вивозить з Росії в Північну Корею предмети розкоші.

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Як повідомлялося, в кінці листопада Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти КНДР у відповідь на нові випробування ядерної зброї, які вона провела у вересні. Санкції запровадили вже в п'ятий раз з моменту першого ядерного випробування, яке сталося в 2006 році. 9 вересня Північна Корея провела п'яте найбільше випробування ядерної зброї, тим самим, в черговий раз порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який в свій час також підписала.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Росія КНДР санкції Корея
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