Росія ввела санкції проти КНДР за ракетно-ядерні випробування

Санкції стосуються обмеження експорту вугілля і металів з КНДР.
Російські санкції обмежують ряд угод з громадянами і юридичними особами з Північної Кореї з купівлі-продажу вугілля, заліза, золота, срібла
Президент РФ Володимир Путін підписав указ "Про заходи щодо виконання резолюції Ради Безпеки ООН 2270 від 2 березня 2016 р." , який передбачає низку санкцій проти Північної Кореї
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Документ опублікований на російському офіційному порталі правової інформації.
Указ містить низку обмежень, які РФ вводить відповідно до резолюції щодо КНДР.
Російські санкції обмежують ряд угод з громадянами і юридичними особами з Північної Кореї з купівлі-продажу вугілля, заліза, золота, срібла, палива, матеріалів і технологій, які можуть використовуватися для здійснення ядерної програми КНДР, фрахтування повітряних і морських суден. Указ забороняє вивозить з Росії в Північну Корею предмети розкоші.
Як повідомлялося, в кінці листопада Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти КНДР у відповідь на нові випробування ядерної зброї, які вона провела у вересні. Санкції запровадили вже в п'ятий раз з моменту першого ядерного випробування, яке сталося в 2006 році. 9 вересня Північна Корея провела п'яте найбільше випробування ядерної зброї, тим самим, в черговий раз порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який в свій час також підписала.
За матеріалами:
DT.UA