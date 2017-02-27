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Росія вимагає від Білорусі вже 600 мільйонів доларів за газ

27 лютого в 19:21

Заборгованість Білорусі перед "Газпромом" збільшилася на 50 мільйонів.

путин лукашенко
Відносини між Мінськом і Москвою знову погіршилися
Віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович заявив, що заборгованість Білорусі за постачання газу збільшилася на 50 мільйонів і складає 600 мільйонів доларів.

"Недоїмка становить близько 600 мільйонів доларів. Значна частина цих грошей, в силу нашої податкової системи, в силу того, що "Газпром" контролюється державою, повинна піти у бюджет у вигляді податку на прибуток або дивідендів "Газпрому", – уточнив Дворкович.

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У січні віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович заявив, що Москва наполягає на погашенні Мінськом боргу за газ. Щоб домогтися виплати 550 мільйонів доларів, росіяни скоротили квартальні поставки нафти до Білорусі, які щорічно повинні були складати 24 млн тонн. Але на перший квартал 2017 р. постачання скорочені до 4 млн тонн, за словами президента Білорусі Олександра Лукашенка, Москва загрожує подальшим скороченням до 3 млн тонн.

Як визнав Лукашенко, протягом 2016 року Мінськ платив не 132, як було записано в контракті, а 107 доларів за тисячу кубометрів російського газу. На думку "Газпрому", ця різниця в оплаті російського газу в минулому році сформувала борг у розмірі 550 млн доларів.

Детальніше про чергове загострення відносин між Росією і Білоруссю у зв'язку з цінами на вуглеводні читайте у матеріалі Володимира Кравченка "Брат мій, ворог мій" у тижневику "Дзеркало тижня. України".

За матеріалами: ТАСС
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Теги Білорусь РФ Газпром газ Лукашенко Путін
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