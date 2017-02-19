Росія свідомо нагнітає ситуацію в Донбасі - Клімкін

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Визнанням "паспортів" ОРДЛО Кремль йде на ескалацію конфлікту, вважають в МЗС України.

Клімкін відреагував на "паспортний" скандал Василь Артюшенко, DT.UA

Своїми останніми діями, в тому числі, указом про визнання "паспортів" "ЛДНР" Росія свідомо йде на ескалацію ситуації в Донбасі, заявив у суботу в Мюнхені міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє прес-служба МЗС.

"Це – логіка свідомої ескалації, логіка, яка проходить через Авдіївку, це також логіка гуманітарної ескалації. Указ про визнання "паспортів" "ЛДНР" фундаментально суперечить логіці Мінських домовленостей", - констатував глава українського МЗС.

Міністра під час зустрічі "нормандської четвірки" здивувало, що Лавров назвав представників нелегітимних утворень "повноважними представниками". Клімкін заявив, що на той момент в нього ще не було інформації про згаданий указ, інакше він "відреагував би по-іншому".

Раніше Російська Федерація визнала дійсними "документи", а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".