Росія свідомо нагнітає ситуацію в Донбасі - Клімкін

Визнанням "паспортів" ОРДЛО Кремль йде на ескалацію конфлікту, вважають в МЗС України.
"Це – логіка свідомої ескалації, логіка, яка проходить через Авдіївку, це також логіка гуманітарної ескалації. Указ про визнання "паспортів" "ЛДНР" фундаментально суперечить логіці Мінських домовленостей", - констатував глава українського МЗС.
Міністра під час зустрічі "нормандської четвірки" здивувало, що Лавров назвав представників нелегітимних утворень "повноважними представниками". Клімкін заявив, що на той момент в нього ще не було інформації про згаданий указ, інакше він "відреагував би по-іншому".
Раніше Російська Федерація визнала дійсними "документи", а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".DT.UA