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Росія свідомо нагнітає ситуацію в Донбасі - Клімкін

19 лютого в 01:56

Визнанням "паспортів" ОРДЛО Кремль йде на ескалацію конфлікту, вважають в МЗС України.

Климкин
Клімкін відреагував на "паспортний" скандал
Василь Артюшенко, DT.UA
Своїми останніми діями, в тому числі, указом про визнання "паспортів" "ЛДНР" Росія свідомо йде на ескалацію ситуації в Донбасі, заявив у суботу в Мюнхені міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє прес-служба МЗС.

"Це – логіка свідомої ескалації, логіка, яка проходить через Авдіївку, це також логіка гуманітарної ескалації. Указ про визнання "паспортів" "ЛДНР" фундаментально суперечить логіці Мінських домовленостей", - констатував глава українського МЗС.

Міністра під час зустрічі "нормандської четвірки" здивувало, що Лавров назвав представників нелегітимних утворень "повноважними представниками". Клімкін заявив, що на той момент в нього ще не було інформації про згаданий указ, інакше він "відреагував би по-іншому".

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Раніше Російська Федерація визнала дійсними "документи", а також "реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Україна ПРО логіка МЗС мінування паспорт Росія Клімкін Донбас визнання
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