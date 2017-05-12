Росія станцювала переможний танець в Овальному кабінеті - Politico

Для Москви важливий сам факт зустрічі президента США з Лавровим, а не досягнення якихось конкретних домовленостей.

Трамп дозволив Лаврову те, чого не дозволяв Обама. Flickr/МИД России

Коли президент СШАміністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова за лічені години після звільнення директора ФБР, він зробив це на прохання Володимира Путіна.

Про це на сторінках Politico пише оглядач Сьюзен Глассер, яка додає, що у Білому домі джерела підтвердили їй, що російський президент попросив Трампа про таку зустріч під час останньої телефонної розмови.

У свою чергу, адміністація Барака Обами роками відмовляла Лаврову в аудієнції в кабінеті президента США.

"Росіяни благали нас про це роками. Вони постійно добивалися такої зустрічі, а ми постійно говорили - ні", - сказали неназвані американські чиновники.

Фото Трампа з Лавровим поряд з заявою Білого дому за підсумками зустрічі про те, що американський президент "підкреслив своє бажання збудувати покращені відносини між США і Росією", з'явилися в дуже тривожний момент для Трампа, коли республіканці і демократи критикують його за звільнення директора ФБР Джеймса Комі. Перед зустріччю в Овальному кабінеті Лавров навіть покепкував над рішенням американського президента, сказавши зі сміхом, що нічого не чув про звільнення Комі. Цей жерт він відпустив, стоячи поруч з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном. На думку оглядача, Лавров давно мріяв про такий момент, коли під час офіційного прийому у президента США він буде сміятися з Америки.

Російський голова МЗС з 2004 року працює з Володимиром Путіним над поверненням так званої "величі" Росії, бажано за рахунок інтересів Америки. Тому для Москви ця сцена була не просто частиною спектакля у Вашингтоні, в якому б російські чиновники зіграли роль статистів.

"Це була реабілітація, доказ, що їх лояльність до Трампа впродовж останніх років напруги з попередніми американськими президентами ще може окупитися", - йдеться в статті.

У свою чергу, колишній посол США в Росії Александр Вершбоу зауважив: "Для Лаврова сам факт цієї зустрічі і протокольної зйомки не залежно від того, чи будуть якісь домовленості, яскраво демонструє світу і росіянам, що Росія повернулася, а спроби ізолювати її - провалилися".

Тим часом, у Кремлі зустріч Лаврова з Трампом оцінюють зі "стриманим оптимізмом". За словами Дмитра Пєскова, сама зустріч є позитивним моментом, проте країнам доведеться ще багато працювати над своїми відносинами.

Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".