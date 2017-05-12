Росія станцювала переможний танець в Овальному кабінеті - Politico

Для Москви важливий сам факт зустрічі президента США з Лавровим, а не досягнення якихось конкретних домовленостей.
Про це на сторінках Politico пише оглядач Сьюзен Глассер, яка додає, що у Білому домі джерела підтвердили їй, що російський президент попросив Трампа про таку зустріч під час останньої телефонної розмови.
У свою чергу, адміністація Барака Обами роками відмовляла Лаврову в аудієнції в кабінеті президента США.
"Росіяни благали нас про це роками. Вони постійно добивалися такої зустрічі, а ми постійно говорили - ні", - сказали неназвані американські чиновники.
Фото Трампа з Лавровим поряд з заявою Білого дому за підсумками зустрічі про те, що американський президент "підкреслив своє бажання збудувати покращені відносини між США і Росією", з'явилися в дуже тривожний момент для Трампа, коли республіканці і демократи критикують його за звільнення директора ФБР Джеймса Комі. Перед зустріччю в Овальному кабінеті Лавров навіть покепкував над рішенням американського президента, сказавши зі сміхом, що нічого не чув про звільнення Комі. Цей жерт він відпустив, стоячи поруч з Держсекретарем Рексом Тіллерсоном. На думку оглядача, Лавров давно мріяв про такий момент, коли під час офіційного прийому у президента США він буде сміятися з Америки.
Російський голова МЗС з 2004 року працює з Володимиром Путіним над поверненням так званої "величі" Росії, бажано за рахунок інтересів Америки. Тому для Москви ця сцена була не просто частиною спектакля у Вашингтоні, в якому б російські чиновники зіграли роль статистів.
"Це була реабілітація, доказ, що їх лояльність до Трампа впродовж останніх років напруги з попередніми американськими президентами ще може окупитися", - йдеться в статті.
У свою чергу, колишній посол США в Росії Александр Вершбоу зауважив: "Для Лаврова сам факт цієї зустрічі і протокольної зйомки не залежно від того, чи будуть якісь домовленості, яскраво демонструє світу і росіянам, що Росія повернулася, а спроби ізолювати її - провалилися".
Тим часом, у Кремлі зустріч Лаврова з Трампом оцінюють зі "стриманим оптимізмом". За словами Дмитра Пєскова, сама зустріч є позитивним моментом, проте країнам доведеться ще багато працювати над своїми відносинами.
Як повідомлялося, 10 травня глава МЗС РФ Сергій Лавров зустрівся у Вашингтоні із президентом США Дональдом Трампом і держсекретарем Рексом Тіллерсоном. За словами Лаврова, він обговорив з Трампом українську і сирійську проблематику, не торкаючись питання санкцій проти РФ. Трамп, у свою чергу, Трамп назвав зустріч з головою МЗС РФ "дуже хорошою".DT.UA