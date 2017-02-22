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Росія розгорне три дивізії на кордоні з Україною до кінця року

22 лютого в 16:17

Дивізії будуть розміщені в Смоленській, Воронезькій та Ростовській областях.

Сергей Шойгу
Шойгу говорить про збільшення російського контингенту на україно-російському кордоні
fotki.yandex.ru/users/iac4x42009
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про плани розмістити три дивізії на західному і південно-західному кордоні Росії до кінця року. Штаби цих сполучень розміщені в Смоленській, Воронезькій та Ростовській областях, повідомляє "Уніан".

Крім того, Він відзначив важливість продовження "захисту Курил", де також планується розміщення однієї дивізії до кінця року.

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Раніше повідомлялося, Міністр оборони РФ розкритикував слова глави Пентагону Джеймса Меттіса про те, що США планують будувати діалог з Росією з позиції сили.

За матеріалами: УНІАН
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Теги Росія міністр кордон Україна
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