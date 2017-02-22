Росія розгорне три дивізії на кордоні з Україною до кінця року

Дивізії будуть розміщені в Смоленській, Воронезькій та Ростовській областях.
Шойгу говорить про збільшення російського контингенту на україно-російському кордоні
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Міністр оборони Росії
Сергій Шойгу заявив про плани розмістити три дивізії на західному і південно-західному кордоні Росії до кінця року. Штаби цих сполучень розміщені в Смоленській, Воронезькій та Ростовській областях, повідомляє "Уніан
".
Крім того, Він відзначив важливість продовження "захисту Курил", де також планується розміщення однієї дивізії до кінця року.
Раніше повідомлялося, Міністр оборони РФ розкритикував слова глави Пентагону Джеймса Меттіса
про те, що США планують будувати діалог з Росією з позиції сили.
За матеріалами:
УНІАН