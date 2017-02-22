Росія розгорне три дивізії на кордоні з Україною до кінця року

Дивізії будуть розміщені в Смоленській, Воронезькій та Ростовській областях.

Шойгу говорить про збільшення російського контингенту на україно-російському кордоні fotki.yandex.ru/users/iac4x42009

Міністр оборониСергій Шойгу заявив про плани розмістити три дивізії на західному і південно-західному кордоні Росії до кінця року. Штаби цих сполучень розміщені в Смоленській, Воронезькій та Ростовській областях, повідомляє " Уніан ".

Крім того, Він відзначив важливість продовження "захисту Курил", де також планується розміщення однієї дивізії до кінця року.