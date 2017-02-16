Росія повинна винести урок з останніх коментарів Трампа про Україну - FT

Втручання у чужі вибори не обов'язково приносить вплив.

Навіть якщо Кремль і допоміг Трампу, це не ознчає, що він отримав вплив на президента США. Flickr/Michael Vadon

Стратегія Москви звилазять їй боком. Її хакерські атаки під час президентської гонки в США привела бажаного кандидата у Білий дім, хоча Дональд Трамп все ж не той "сибірський кандидат", яким його бачили. Але відставка радника з національної безпеки Майкла Флінна робить будь-яке перезавантаження чи "велику угоду" з Володимиром Путіним менш вірогідними.

Про це в редакційній статті пише британське видання Financial Times. Справа не в тому, що Флінн був головним прихильником таких угод. До того ж його можуть замінити кимось з аналогічними поглядами. Але для Трампа зміна підходу до Росії чи будь-які поступки щодо санкцій будуть ще більш ризикованим кроком.

Видання пише, що лідерам Республіканської партії давно пора розслідувати зв'язки Трампа з Росією. Воно може виявитися дуже нищівним. Нещодавні витоки інформації свідчать про те, що не можна повністю відкидати координацію команди президента і російських спецслужб. Американські національні інтереси тепер на кону.

Екстраординарні події цього тижня вже внесли зміни у тон щодо Росії. Хоча різка зміна в зовнішньополітичних поглядах стала характерною рисою адміністрації Трампа. Коментарі президента і його прес-секретаря про те, що Росія "захопила" Крим і повинна його повернути Україні свідчать про дуже різкий розворот Трампа, який під час виборчої кампанії говорив про можливість визнання анексії півострова.

В результаті у Москві, схоже, радість від перемоги Трампа і мрії про покращення зв'язків з США замінив жах. Російське МЗС вже дратівливо відкинули заяви нової адміністрації, прокоментувавши, що Москва "не віддає свої території".

Видання зауважує, що американські інститути почали пильно стежити і стримувати адміністрацію Трампа. І це добре, навіть якщо таємне оприлюднення розмов американських розмов - досить сумнівна практика. Росія також вивчає дуже важливий урок в той час, коли вона готується втрутитися у вибори у Франції і Німеччині, як вона це зробила у США.

"Москві варто бути обережною зі своїми бажаннями. Ідея привести бажаного кандидата до влади може здатися привабливою. Підтримка естремістських і євроскептичних кандидатів може також допомогти Кремлю досягти своїх більш широких цілей у ЄС і зруйнувати європейську єдність у питанні санкцій проти Росії. Але кандидати можуть виявитися не такими, як Росія сподівалася, щойно вони обіймують високу посаду", - йдеться в статті.

Більше того, впевненість суспільства в тому, що політичний лідер прийшов до влади завдяки допомозі Москви, може внести свої корективи. Переможець на виборах може дистанціюватися від Кремля. Російське втручання у вибори може створити хаос, але не обов'язково дає Москві вплив.

Втім, це не значить, що Путін відмовиться від жорстокого авантюризму. Якщо перспектива укласти "велику угоду" із США здається все менш вірогідною, російський президент може вирішити підняти ставки в Україні чи ще десь. Але якщо він дійсно хоче позбутися санкцій і добитися економічного відновлення Росії, йому потрібно нарешті вчинити правильно. Це означає виконати Мінські угоди і відновити територіальну цілісність України.

Вчора президент Дональд Трамп написав на сторінці в Twitter, що Росія анексувала Крим через м'якість Обами. Раніше в Міністерстві закордонних справ РФ прокоментували заяву США про те, що Росія повинна повернути незаконно аннексированный Крим Україні, згадавши про Альяску.