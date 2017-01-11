Росія повинна відповісти за свої дії - Тіллерсон

Промову з тезами про Росію номінант на посаду Держсекретаря США Тіллерсон підготував для виступу в Сенаті 11 січня.

Тіллерсон виступить з різкими заявами про Росії Flickr/WGC2012

Бізнесмен Рекс Тіллерсон , якого обраний президент США Дональд Трамп номінував на посаду Держсекретаря США, підготував виступ у Сенаті. Під час виступу Тіллерсон планує висловити стурбованість щодо міжнародної політики, яку проводить Російська Федерація.

"У той час як Росія прагне до поваги на світовій арені, її недавні дії ігнорували американські інтереси. Росія повинна знати, що ми будемо відповідальними щодо наших зобов'язань і наших союзників, і що Росія повинна відповісти за свої дії", – йдеться в тексті промови, яку розповсюдила "перехідна команда" Дональда Трампа, повідомляє "Радіо Свобода".

"Наші союзники по НАТО правомірно стривожені відродженням амбіцій Росії. Але це сталося через відсутність американського лідерства, яке залишило ці двері відкритими", – сказано в тексті промови.

Раніше неодноразово повідомлялося про зв'язки самого Тіллерсона з Росією і особисто з президентом РФ Володимиром Путіним.

Детальніше про можливий склад президентської адміністрації читайте в статті Олега Бєлоколоса та Олександра Хари "Новий кабінет Трампа: командна стратегія або какофонія впливів?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".