Росія повертає собі вплив на Балканах - The Economist

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Допомога, бойові літаки і пропаганда переконують сербів, що Москва - їхній друг.

Серби помилково думають, що найбільшу допомогу отримують від Росії. Flickr/Wayne Hopkins

"Ось російські ракети!" - фиркає директор російсько-сербського гуманітарногоВячеслав Власенко, вказуючи рукою на склад, де лежать намети, генератори, гумові човни і інше приладдя для рятувальних робіт.

Власенко запевняє, що центр, який ділить приміщення неподалік від аеропорту з кількома місцевими ІТ-компаніями, служить лише як база для боротьби з наслідками повеней і лісових пожеж. Але західні аналітики підозрюють, що тут може базуватися дещо більше: центр шпигунів чи опорний пункт для російського вторгнення.

Про це сьогодні пише The Economist, додаючи, що вплив США і ЄС на Західних Балканах скорочується. І Росія намагається заповнити вакуум. Вона посилила військову співпрацю з Сербією. Крім того, вона, вірогідно, причетна до нещодавньої спроби влаштувати переворот в Чорногорії. Мета Москви - не дозволити Сербії, Боснії і Герцоговині, Македонії і Чорногорії приєднатися до НАТО, а також зупинити їхню інтеграцію з Заходом.

Найбільше тривогу викликають ознати того, що Росія стояла за спробою перевороту в Чорногорії під час виборів минулого жовтня. Тоді були арештовані 20 сербів. 19 лютого чорногорський державний прокурор звинуватив російські "державні органи" у організації злочину з метою недозволити Подгоріці приєднатися до НАТО. В Москві звинувачення назвали "абсурдом".

Росія також підтримує Сербію у невизнанні незалежності Косово. Президент Косово Хашим Тачі каже, що боїться посилення російського впливу не менше, ніж поширення ісламізму і націоналізму, тому що ЄС зараз надто зосереджений на власних проблемах і не звертає увагу на Західні Балкани.

Центр у сербському місті Ніс з'явився в 2012 році. Він допомагає Москві завоювати прихильність нових друзів. Росія вже допомогла Сербії знешкодити снаряди НАТО, які не вибухнули і лишилися з часів війни в Косово в 1999 році. В 2014 році Росія використала центр для надання допомоги у ліквідації наслідків повені в регіоні. З того часу Росія допомагала сербам боротися з лісовими пожежами, ставила намети для мігрантів і тренувала рятувальників. З 2014 до 2017 року ця допомога досягла загальної суми в 40 мільйонів доларів.

Останні опитування вказують на те, що серби помилково думають, що Росія - їхній найбільший благодійник, хоча ЄС передав Белграду понад 3 мільярди доларів допомоги з 2000 року. І європейська допомога більша, ніж російська.

Минулого листопада Росія передала Сербії шість літаків "МІГ-29". І це спрацювало. 64% сербів вважають НАТО загрозою для своєї країни. Щорічні російсько-сербські військові навчання в Сербії допомагають зберегти проросійські настрої серед виборців. Лояльні до уряду в Белграді ЗМІ применшують спільні навчання з військами НАТО, які відбуваються частіше.

Росія і Сербія уклали угоду про вільну торгівлю, яка, щоправда, виключає ключовий сербський експорт, зокрема автомобілі, виготовлені на місцевих заводах Fiat. Це одна з потенційних причин роздратування в Белграді. Можливо тому довгоочікуваний візит прем'єр-міністра Дмитра Медведєва в Сербію досі не відбувся.

Проросійські групи впливу останнім часом дуже активні. Згідно з даними досліджень, всього в Сербії діє 109 організацій, мета яких - пропагувати поглиблення відносин з Росією. Всі головні джерела новин в країні ретранслюють інформацію російської пропагандистської агенції Sputnik. Націоналістичні сайти хвалять російську військову міць і водночас сварять албанців і Захід. Один з таких сайтів нещодавно хвалив Володимира Путіна за "удар" по Хорватії за допомогою блокування певного імпорту.

Хоча лишається незрозумілим, що Путін може зробити для своїх місцевих шанувальників. Активіст з косовського міста Мітровіца серб Марко Яксіч розклеює портрети Путіна на вулицях. Але Росія нічого не зробила, щоб допомогти Сербії повернути контроль над Косово.

"Серби постійно чекають чогось від Росії. Але це надія без надії", - каже Яксіч.

Минулого року Путін пообіцяв Сербії підтримку у "поверненні" Косово. Сербія, яка довгий час підтримувала тісні зв'язки з Росією, розраховує на московську підтримку у дипломатичній боротьбі, аби не допустити вступу Косово в ООН.

Також нещодавно президент Косово Хашим Тачі говорив, що Сербія використовує в Косово "український сценарій" Росії. Він підкреслив, що є докази того, що Сербія відправляє зброю, а також людей - як цивільних, так і військових.