Росія не зможе добудувати два нових фрегата без українських двигунів

Двигуни для фрегатів індійці придбають і встановлять самостійно.
Кораблі будуть продані в рамках угоди, підписаної Росією і Індією в жовтні 2016 року. Двигуни для фрегатів індійці придбають і встановлять самостійно, передає російське агентство "РИА Новости".
Раніше повідомлялось, що незважаючи наскладну ситуацію в Україні, український виробник "Мотор Січ" продовжують постачати в Росію двигуни для військових і цивільних вертольотів.
В серпні 2015 року Росія ввела санкції проти України та заборонила імпорт українських продуктів. У свою чергу Україна ввела аналогічні санкції на ввезення товарів з Росії в січні 2016 року.РИА Новости