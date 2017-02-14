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Росія не зможе добудувати два нових фрегата без українських двигунів

14 лютого в 18:54

Двигуни для фрегатів індійці придбають і встановлять самостійно.

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Через українські санкції Росія не зможе добудувати два нових фрегата для Чорноморського флоту
meatbull / Depositphotos
Росія не зможе добудувати два фрегати для ЧФ РФ без поставок двигунів, які виробляють в Україні і продасть кораблі Індії, повідомив заступник директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ Володимир Дрожжов.

Кораблі будуть продані в рамках угоди, підписаної Росією і Індією в жовтні 2016 року. Двигуни для фрегатів індійці придбають і встановлять самостійно, передає російське агентство "РИА Новости".

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Раніше повідомлялось, що незважаючи наскладну ситуацію в Україні, український виробник "Мотор Січ" продовжують постачати в Росію двигуни для військових і цивільних вертольотів.

В серпні 2015 року Росія ввела санкції проти України та заборонила імпорт українських продуктів. У свою чергу Україна ввела аналогічні санкції на ввезення товарів з Росії в січні 2016 року.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги Україна Росія двигуни Індія санкції
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