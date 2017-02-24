Росія намагається зіграти на антиукраїнських емоціях в Польщі - Wyborcza

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Москва не знайшла своїх прихильників над Віслою, тому намагається посварити Варшаву з Києвом через націоналістичні сентименти деяких поляків.

Росія намагається зіграти на антиукраїнських настроях деяких поляків. Flickr/Maciej Zygmunt

Українські хакери кілька місяців стежили за електронною скринькою білоруса Олександра Усовського, який листувався з директором Інституту країн СНД, організації, яка пропагує російську культуру.

З їхнього діалогу випливає, що Усовський намагався організувти в Польщі і країнах Вишеградської групи мережу організацій і активістів, які б діяли в інтересах Росії.

Про це на сторінках Gazeta Wyborcza пише оглядач Вацлав Радзівінович, додаючи, що білорус намагався за гроші назбирати людей, щоб розпалити в Польщі новий антиукраїнський фронт. автор зауважує, що багато таких "діячів" обвивають пороги Москви. Інколи їм вдається чогось добитися.

"Листи Усовського повинні нам дати зрозуміти, в яку пастку ми самі йдемо", - пише оглядач.

Він підкреслює, що Росія не вкладає зусиль у гібридні методи в Польщі. Тому що вони виявилися не дуже ефективними. Коли у Варшаві проходив саміт НАТО, тривало обговорення розміщення систем ПРО на польській території. Проти цього кроку протести пройшли в Німеччині, але у Польщі їх не було. Коли американські танки і бронетранспортери прямували в Польщу, проти їхнього руху, знову ж таки, протестували німці, а не поляки.

Якби Москва захотіла зібрати на вулицях Варшави проросійських мітинг, їй би не вдалося зібрати більше кількох десятків людей. А від цього користі мало. Автор зауважує очевидність того, що "проросійська карта в Польщі бита". Навіть коли у Варшаві арештували лідера проросійської партії "Зміна" Матеуша Піскорського, звинувативши його у шпигунстві на користь Росії, у Москві не протестували проти цього. Тому що він був не Марін Ле Пен. Прихильників у польського популіста не багато.

"Але у Москві зорієнтувалися, що карта антиукраїнська може стати для Росії у Польщі потужним інструментом. Знаю про це хоча б томк, що після кожного загострення у польсько-українських відносинах мені телефонують з російських редакцій і просять коментар. Кожен ексцес, конфікт між поляками і українськи стає важливою темою. Все, що може ще більше нас посварити з сусідами, роздмухується. В Москві дуже багато пишуть і говорять про Волинську різню і фільм "Волинь", - йдеться в статті.

Радзівінович додає, що націоналістичні і антиукраїнські настрої, підсилені сьогоднішнім "фальшивим розумінням патріотизму" польського уряду стають козирем Росії у Польщі.

"Такі, як Усовський, можуть розраховувати на багато грошей з каси Кремля, якщо зрозуміють, що на вогні польської ненависті до України можуть добитися свого", - йдеться в статті.

Нещодавно видання Rzeczpospolita писало про черговий законопроект, який потенційно міг би внести напругу у в польсько-українські відносини. Депутати пропонували Сейму внести зміни в "Закон про заборону тоталітарних режимів" також пункт про заборону українського і польського націоналізму. Оглядач видання зуважив, що Польща не може забороняти все, що їй не подобається в історії України і Литви. Український націоналізм, зрештою, це не режим, який хтось намагається встановити в сусідній країні.

Детальніше про складнощі в українсько-польських відносинах читайте у статті Павела Коваля "Потреба уяви, потреба інституцій" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".