Росія на параді до 9 травня покаже готовність до "холодної війни" за Арктику - Wyborcza

Актика може стати місцем нової військової авантюри Путіна перед виборами.

Росія сьогодні на параді до Дня перемоги покаже своє нове арктичне озброєння. Сайт президента России

на День перемоги, 9 травня, випав сніг. І добре. Така нетипова травнева погода зараз ніби на замовлення Кремля, який сьогодні збирається показати світу, чим збирається захоплювати Арткику.

Про це на сторінках Gazeta Wyborcza пише оглядач Вацлав Радзівінович, додаючи, що зазвичай російські літаки перед 9 травня розганяють хмари, щоб негода не зіпсувала свято, а винищувачі під час параду пролетіли над Червоною площею на тлі чистого неба. Цього року "налаштувати" в такий спосіб погоду їм навряд чи вдасться.

Але це й не погано. Адже цього разу "цвяхом програми" повинні стати нові арктичні війська Росії. Коментатори з ентузіазмом анонсують, що сьогодні вперше перед трибунами на Червоній площі проїдуть протиповітряні ракети TOR-M2DT. Гусиничний тягач з ракетою на причепі однак розфарбований не в зелений камуфляж, а в біло-сірий, адже він призначений для служби в снігах Арктики.

Ще однією представленою новинкою стане протиповітряний ракетно-артилерійський комплекс Pancir SA, який також призначений для використання при низьких температурах.

Автор зауважує, що після окупації українського Криму Москва почала активно зміцнювати і розбудовувати свої позиції за Полярним колом. Там вона будує нові аеродроми, військові бази, радіолокаційні станції тощо. А ядром новим арктичних військ став найбільш сильний російський флот - Північний. Москва активно нарощує сили в Арктиці, тому що прагне захопити її багаті поклади нафти і газу, на які претендує не лише вона. Росії бракує технологій для розробки таких родовищ. Але вона не хоче поступатися ними нікому.

Втім, арктична експансія може мати глибший зміст. Адже ейфорія від анексії Криму почала поступово гаснути. І Володимиру Путіну за рік до виборів потрібна нова авантюра для мобілізації росіян навколо себе і свого режиму. Розв'язувати нові "маленькі переможні війни" Росії може виявитися надто складно, зважаючи на те, що авантюри в Україні і Сирії тривають досі. До того ж лишилося мало країн, на які Кремль міг би безкарно напасти. Тож "холодна війна" за Арктику може зіграти таку роль для Путіна. Тим більше, що у Росії є багато героїчних історій про арктичні експедиції.

Раніше вісім країн домовилися про спільне співробітництво в Арктиці. Канада, Росія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія, Швеція і США підписали спільну заяву про співробітництво. В цьому документі обумовлюються доктрина, тактика, процедури та протоколи обміну інформацією для реагування на надзвичайні ситуації на морі.

Як повідомлялося, ще в 2015 році міністр оборони Росії Сергій Шойгу анонсував будівництво Росією нових військових баз на Курилах і в Арктиці.