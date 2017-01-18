Росія і Туреччина проводять першу спільну повітряну операцію в Сирії — ЗМІ

В операції беруть участь дев'ять російських літаків і вісім турецьких.

ВКС РФ і ВПС Туреччини проводять першу спільну повітряну операцію в Сирії проти ІДІЛ donpress.com/

ВКС РФ і ВПС Туреччини проводять першу спільну повітряну операцію проти терористичної організації "Ісламська держава" в передмістях населеного пункту Ель-Баб в сирійській провінції Алеппо, повідомив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ Сергій Рудський.



"До повітряної операції, узгодженої з сирійською стороною, залучаються дев'ять ударних літаків ВКС Росії, в тому числі чотири Су-24м, чотири Су-25 і один бомбардувальник Су-34, а також вісім літаків ВПС Туреччини: 4 F-16 і 4 F-4. Всього удари наносяться по 36 об'єктах", - сказав Рудський, передає російське агентство ТАСС.

Він додав, що всі об'єкти, по яких наносяться удари, були заздалегідь узгоджені по лінії Генеральних штабів і командування авіаційних угруповань двох країн.

Нагадаємо, в березні минулого року президент Росії Володимир Путін наказав почати виведення російських військ з Сирії. Тоді він заявляв, що завдання, яке він ставив перед армією "в цілому виконане".

Тим не менш, масштабна операція російських ЗС у Сирії тривала протягом усього 2016 року. При підтримці російської авіації війська Асада змогли взяти під свій контроль східну частину Алеппо, що утримувалася силами опозиції протягом декількох років.

Як повідомлялося раніше, турецька і російська сторони погодили новий план перемир'я в Сирії. Запропоноване перемир'я не буде стосуватися терористичних організацій. У разі успішного припинення вогню, сирійський уряд і опозиція розпочнуть переговори по врегулюванню конфлікту в Астані. Гарантами врегулювання виступлять Туреччина і Росія.

Режим припинення вогню в Сирії набув чинності опівночі 30 грудня.

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