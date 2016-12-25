Росія активізувала авіаудари по Ідлібу і передмістям Алеппо

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Вісім повітряних ударів завдано по містах Бініш, Саракеб і Джіср аль-Шакур.

Росія продовжує бомбити позиції повстанців у Сирії Zouhir_AlShimale / Twitter

Літаки ВПС РФ посилили удари по позиціях повстанців у сирійській провінції Ідліб і передмістях Алеппо, заявили повстанці і місцеві жителі.



Щонайменше вісім авіаударів були нанесені по містах Бініш, Саракеб і Джіср аль-Шакур в провінції Ідліб. Були повідомлення про кількох постраждалих, в основному серед цивільного населення, передає Reuters.

Як повідомлялося раніше, в сирійському місті Алеппо досягнуто перемир'я між урядовими військами президента Сирії Башара Асада і ополченцями, що воюють проти його режиму, але евакуація цивільних осіб і повстанців відкладається з невідомих причин. У четвер, 15 грудня, евакуація почалася, але була зірвана через обстріл урядовими військами гуманітарного конвою.

Генеральна Асамблея ООН у п'ятницю, 9 грудня, більшістю голосів підтримала підготовлений Канадою проект резолюції щодо негайного припинення вогню в Сирії.

Представники сирійської армії заявили про те, що операція по поверненню контролю над Алеппо знаходиться в завершальній стадії. Східна частина міста Алеппо перебувала під контролем повстанців сирійської опозиції впродовж чотирьох років.

Тим не менш сирійська опозиція готова продовжувати боротьбу проти Асада навіть після втрати Алеппо. Опозиціонери зазначають факт важливості Алеппо, але визнають, що в разі втрати міста у них є й інші не менш важливі населені пункти.

Раніше у зв'язку з бойовими діями, східні райони міста покинули тисячі мирних жителів. У східній частині Алеппо розбомблені всі лікарні, дефіцит їжі, питної води і медикаментів.

Детальніше про сирійську війну читайте у спецпроекті DT.UA "Що важливо знати про конфлікт у Сирії".