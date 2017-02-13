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Рівень підтримки Трампа впав на 5% з моменту інавгурації

13 лютого в 11:04

При цьому рівень недовіри до президента виріс на 10%.

Дональд Трамп
Рівень підтримки Трампа впав до 40%
news.yahoo.com
Рівень підтримки американського президента Дональда Трампа менш ніж за місяць його президентства впав на 5% і становить 40%. У той же час, рівень недовіри до президента виріс на 10% і становить 55%, пише американська соціологічна організація Gallup.

За даними організації, під час останнього опитування за 11 лютого, Трамп показав свої найгірші результати підтримки американським населенням. Найбільший стрибок зростання недовіри до президента спостерігався відразу після запровадження указу про обмеження імміграції.

Крім того, організація провела опитування серед американців про те, наскільки, на їхню думку, світові лідери підтримують Трампа. 29% американців вважають, що американського президента підтримують інші світові лідери. Для колишнього президента США Барака Обами цей показник становив 67%, а для його попередника Джорджа Буша – 49%.

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Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп пообіцяв ввести нові заходи безпеки США, у зв'язку з блокуванням антиімміграційного указу судом. Трамп також висловив упевненість, що він виграє суд, і дію указу про заборону на в'їзд в США вихідцям з семи мусульманських країн буде відновлено в повному обсязі

Як повідомлялося, Апеляційний суд США залишив у силі рішення про припинення антиімміграційні указу Трампа.

Нагадаємо, що після вступу на посаду Трамп підписав кілька указів. Зокрема, 27 січня Трамп розпорядився протягом 4 місяців не впускати в країну біженців з Іраку, Сирії, Ірану, Судану, Лівії, Сомалі та Ємену. Документ вступив у дію вже на наступний день. Президент США пояснив своє рішення боротьбою з тероризмом. Але його рішення викликало невдоволення у міжнародного співтовариства. Зокрема, ООН закликала Вашингтон відмовитися від цих обмежень і надавати притулок людям, які його потребують.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп президент США
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