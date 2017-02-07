РФ втручається у вибори у Вірменії для вирішення проблеми "антиросійських настроїв" - експерт

За допомогою виборів Росія зможе ще більше збільшити вплив на внутрішньополітичні процеси в країні, вважає Шахназарян.

Росія активно втручається у вибори у Вірменії eastbook.eu

Росія максимально залучена в парламентські вибори в Вірменії і таким чином намагається вирішити проблему "антиросійських настроїв в країні", заявив колишній директор вірменської Служби національної безпеки, а нині провідний аналітик Центру регіональних досліджень Давид Шахназарян.

"Ще ніколи пряме залучення Москви вибори у Вірменії не було на такому високому рівні... Як узагальнення зазначу, що проблемою номер один Москви у Вірменії є те, що "ростуть", так звані, "антиросійські" настрої у Вірменії, і все більше розширюється цей контингент населення. І за допомогою цих виборів Москва спробувала вирішити це питання", - сказаон він в інтерв'ю виданню Tert.am.

Також, на його думку, парламент Армерії в підсумку буде схожий на Держдуму РФ.

"Парламент, що формується, буде дуже схожий на Держдуму, де немає політичної опозиції. У нас, в кращому випадку, буде кілька незалежних депутатів", - додав політик.

Шахназарян також зазначив, що за підсумками цих виборів Росія зможе сильніше контролювати внутрішньополітичні процеси у Вірменії.

"І, повертаючись до попереднього питання, можу додати, що за допомогою цих виборів ще більше збільшиться вплив Москви на внутрішньополітичні процеси у Вірменії, і новий парламент надалі буде не органом, стимулюючим внутрішньополітичну стабільність Вірменії, а – навпаки: я вважаю цілком імовірними громадські та внутрішньовладні серйозні потрясіння, які будуть спровоковані і керовані Москвою", - підсумував він.

Нагадаємо, у 2013 році Росія задіяла всі можливі важелі впливу для того, щоб напередодні Вільнюського саміту змусити Вірменії відмовитися від створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом і попроситися в Митний союз.