Рейтинг країн з найбільш багатою природою очолила Бразилія

Україна посіла 115-те місце у списку з 136 країн, на останній сходинці – Молдова.

Складено рейтинг країн з найбільш багатою природою www.nhm.ac.uk

Бразилія очолила рейтинг країн світу з самою багатою природою, складений експертами Світового эконмического форуму.

У дослідженні Travel and Tourism Competitiveness Report значаться 136 країн, які отримали своє місце в рейтингу виходячи з кількості об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, кількості видів тварин, рослин і заповідних зон, а також екологічних показників.

На другому місці Мексика, а третє посіла Коста-Ріка. В десятку країн з найкращими природними показниками увійшли Перу, Китай, Австралія, Таїланд, Танзанія, Іспанія і США (замикають ТОП-10).

Україна посіла 115 місце, останнє, 136-е – Молдова.

Раніше Всесвітній економічний форум опублікував рейтинг 136 країн, в яких вивчався рівень безпеки для туристів. Лідерами рейтингу виявилися Іспанія, Франція і Німеччина, аутсайдерами – Чад і Ємен. Україна посіла 88-ю позицію.