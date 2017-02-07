Республіканцям доведеться стримувати дружбу Трампа з Путіним - WSJ

Конгрес повинен пильно стежити за тим, які угоди укладає новий президент.

Конгресу доведеться контролювати Трампа. Florida Atlantic University Libraries

Американський президент має величезну автономію у зовнішній політиці. Загалом, це краще, ніж бути в'язнем тотального контролю з боку Конгресу. Але бувають і виключення, такі як президент, чию лояльність до Росії доведеться все ж контролювати.

Про це в редакційній статті пише Wall Street Journal, нагадуючи, що новий президент США дав зрозуміти, що хоче покращити відносини з Володимиром Путіним. А інколи його заяви звучать так, ніби він виправдовує агерсивні вчинки російського президента.

"Найголовнішим питанням лишається те, яку угоду Трамп хоче укласти з Путіним. І тут є хороші новини: республіканці в Конгресі не плекають жодних ілюзій", - пише видання, нагадуючи, як лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл назвав Путіна "колишній агентом КДБ" і "головорізом". А спікер палати представників Пол Раян заявив у ефірі CNN, що Росія становить загрозу для світу, а Путін "не розділяє наші інтереси, а підриває їх".

Тверезий погляд на Росію є також у інших лідерів Республіканської партії у Конгресі, таких як Бен Сасс, Марко Рубіо, Джон Маккейн і Ліндсі Грем. Всі ці голоси гучно виступають проти російського авторитаризму.

"Але завдяки тому, що їхні власники займають помітні позиції в Конгресі, вони також важливі як потенційний інструмент стримування намірів Трампа укласти погану угоду з Путіним", - пише Wall Street Journal.

Якщо американський президент вирішить, що він може сам зняти санкції проти Росії, лідери республіканців спільно з демократами можуть змусити його дорого за це заплатити.

Тим часом, колишнього посла США в Росії Майкла Макфола насторожує те, як новий президент захоплюється Володимиром Путіним. На сторінках Washington Post він написав, що не можна дозволити Трампу піти шляхом Путіна. Адже його поведінка сьогодні дуже схожа на поведінку російського президента в 2000 році.

Тим часом, видання Bloomberg помітило першу розбіжність у поглядах нової адміністрації Вашингтона і Кремля. Зокрема, Росії не сподобалися слова Трампа про те, що Іран "спонсорує тероризм".