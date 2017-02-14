Ренці вже хоче повернути собі крісло прем'єр-міністра Італії - FT

Екс-прем'єр хоче очолити демократів знову, розбити популістів на виборах і повернутися в уряд.

Ренці хоче розбити популістів і повернутися до влади. Facebook/Matteo Renzi

Матео Ренці подвоює ставки. Трохи більше ніж через два місяці після того, як вінпро конституційну реформу і втратим посаду прем'єр-міністра Італії, невтомний 42-річний флорентієць вже почав претендувати на політичне повернення.

Про це пише Financial Times, додаючи, що під час виступу в Римі Ренці оголосив, що бажає зберегти лідерство в лівоцентристській Демократичній партії. Для цього він закликає весною провести офіційний конгрес політичної сили. Мета Ренці - смести зі свого шляху внутрішніх опонентів і добитися перемоги на наступних парламентських виборах, очоливши свою партію.

Якщо все піде за планом, він розіб'є популістів з "Руху п'яти зірок" і "Північної ліги" на виборчих дільницях, повернувшись таким чином до влади. В мріях Ренці - змінити європейську політику разом з Емануелем Макроном на чолі Франції і Мартіном Шульцом в ролі канцлера Німеччини.

Але референдум в грудні показав усім, що варто обережно ставитися до гамбітів Ренці. Якщо колись у Римі його вважали безжальним, ефективним і навіть "макіавелійським" діячем, його здатність до великих прорахунків була добре проілюстрована горезвісним референдумом.

Перед усім, Ренці може переоцінювати свої позиції у власній партії. Критики вважають його розчавленим поразкою і нездатним більше завоювати прихильність простих італійців. Губернатор Апулії Міхел Еміліано може стати потенційним суперником Ренці від лівого крила партії. Але Ренці також варто пильно стежити за своїми соратниками, зокрема за міністром юстиції Андреа Орландо і міністром культури Даріо Франческіні, які впродовж останніх місяців намагалися влаштувати "переворот" у партії і взяти на себе лідерство. Це скорочує шанси Ренці очолити партію.

Раніше видання Bloomberg писало, що дострокові вибори в Італії можуть дати шанс популістам. Враховуючи, що жодна з партій не набере 40%, уряд буде сформований коаліцією. Найбільш вірогідні союзи партії Ренці, центристів і "Вперед Італія". Однак може статися і найгірший сценарій, коли партії не зможуть домовитися про коаліцію.