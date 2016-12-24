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РБ ООН зажадав від Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях

24 грудня в 02:34

Ізраїль заявив, що не буде виконувати резолюцію.

флаг ООН
ООН зажадав від Ізраїлю припинити будівництво поселень
korrespondent.net

Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Водночас, резолюцію вітало палестинське керівництво.

Новообраний президент США Дональд Трамп зажадав накласти вето на резолюцію і заявив в Twitter, що спробує змінити ситуацію після 20 січня, коли офіційно стане президентом.

Проблема єврейських поселень є однією з найбільш суперечливих між Ізраїлем і Палестиною, яка бачить в них перешкоду на шляху до миру.

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Близько 500 тис. євреїв живуть в 140 поселеннях, побудованих на Західному березі і в Східному Єрусалимі з 1967 року. Поселення вважаються незаконними у відповідності з нормами міжнародного права, хоча Ізраїль це заперечує.

За матеріалами: DT.UA , BBC ,
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Теги Ізраїль посол Палестина резолюція ООН єврей президент будівництво twitter вето норма права Трамп
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