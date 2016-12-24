РБ ООН зажадав від Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях

Ізраїль заявив, що не буде виконувати резолюцію.
Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН. Водночас, резолюцію вітало палестинське керівництво.
Новообраний президент США Дональд Трамп зажадав накласти вето на резолюцію і заявив в Twitter, що спробує змінити ситуацію після 20 січня, коли офіційно стане президентом.
Проблема єврейських поселень є однією з найбільш суперечливих між Ізраїлем і Палестиною, яка бачить в них перешкоду на шляху до миру.
Близько 500 тис. євреїв живуть в 140 поселеннях, побудованих на Західному березі і в Східному Єрусалимі з 1967 року. Поселення вважаються незаконними у відповідності з нормами міжнародного права, хоча Ізраїль це заперечує.DT.UA , BBC ,