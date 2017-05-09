Расмуссен закликав США дати Україні летальну зброю

Про це він попросив під час зустрічі з міністром оборони США.

Расмуссен закликав США озброїти Україну.

Колишній Генеральний секретар НАТО Андрес Фог Расмуссен закликав США підтримати Українуі статусом важливого союзника.

Про це він, зокрема, поговорив з міністром оборони США Джеймсом Меттісом у Копенгагені, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми говорили про Росію, щодо якої ясно, що США продовжують стояти на твердій позиції стосовно агресії Москви в Україні і її невпинних зусиль із метою дестабілізувати західні інституції, включно з НАТО", - написав Расмуссен на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що під час розмови з Меттісом також "попросив Вашингтон посилити підтримку України наданням їй летальної зброї як засобу стримування і наданням Україні статусу важливого союзника". НА його думку, це підкреслить прихильність Вашингтона до американсько-українського партнерства в галузі безпеки.

Раніше у Конгрес США внесли проект про надання Україні летальної зброї. В документі йдеться про виділення 150 мільйонів доларів на зброю для України. Як зазначається, ці кошти повинні бути доступні міністру оборони і держсекретареві (США) для надання допомоги, що передбачає підготовку, придбання обладнання, смертоносної зброї оборонного характеру, поставок та послуг".

У грудні 2016 року Конгрес США схвалив бюджет Пентагону на 2017 рік, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів військової допомоги Україні, що на 50 мільйонів більше, ніж у 2016 році.