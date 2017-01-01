Раду Євросоюзу очолила Мальта

Я вже з ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Країна спробує повернути довіру в ЄС.

Мальта очолила Раду ЄС

Мальта з 1 січня на півроку очолила Раду Євросоюзу, повідомляється на сайті Ради ЄС.

За даними ресурсу, основним пріоритетом Мальти на головуючий посаді буде повернення довіри до ЄС, яке необхідне для подальшого діалогу про майбутнє союзу, в тому числі, щодо питань, які стосуються міграції, безпеки та економіки.

"Протягом наступних 6 місяців, головування буде зосереджено на 6 ключових областях: міграції, єдиному ринку, безпеці, соціальній інтеграції, європейському сусідстві і морському секторі", - йдеться в повідомленні Ради ЄС.

Ротація країни-голови ради відбувається кожні 6 місяців. З липня 2016 року по 1 січня 2017 року Рада ЄС очолювала Словаччина. Після Мальти Раду ЄС повинна була очолити Великобританія, однак вона відмовилася через процес виходу з Євросоюзу.

Як повідомлялося раніше, Європейський парламент та Рада Євросоюзу у вівторок, 13 грудня, погодили позиції щодо надання Грузії безвізового режиму.