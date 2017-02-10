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Радник Трампа з національної безпеки обговорював зняття санкцій з російським послом

10 лютого в 10:17

Майкл Флінн міг натякати Росії на зняття санкцій після приходу Трампа до влади.

Майкл Флинн
Флінн не може згадати, чи обговорював він санкції з російським послом
Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн обговорював санкції, які були введені проти Росії за її втручання в американські вибори, з російським послом. Ці переговори, які Флінн проводив в приватному порядку, проходили протягом місяця до інавгурації Дональда Трампа, пише Washington Post.

Посилаючись на свої джерела серед колишніх американських чиновників, видання зазначає, що такі переговори можуть вважатися незаконними. Під час таких переговорів Флінн міг дати зрозуміти Росії, що, після приходу до влади Трампа, санкції можуть бути зняті з Росії.

Сам Флінн стверджує, що хоча він не може пригадати такої розмови, він не заперечує, що така тема могла спливати.

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Раніше повідомлялося, що група сенаторів з обох партій хочуть прийняти закон, який не дозволить Дональду Трампу зняти санкції з Росії в обхід парламенту. Закон змусить Трампа затвердити зняття санкцій в Конгресі протягом 120 днів з моменту рішення президента.

Раніше сенатор Джон Маккейн публічно закликав президента Трампа розвіяти чутки про скасування санкцій проти Росії і попередив, що якщо ці чутки все ж справдяться, він з колегами має намір закріпити антиросійські санкції на законодавчому рівні.

За матеріалами: DT.UA
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Теги санкції Росія Трамп переговори
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