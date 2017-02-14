Радник Трампа подав у відставку через обговорення санкцій з російським послом

Майкл Флінн визнав, що він недостатньо поінформував президента про свої розмови з послом Росії.
Колишній радник пояснив свою відставку тим, що по необережності він не поінформував президента про зміст розмов з послом Росії. Кількома годинами перед відставкою, в американському Сенаті закликали усунути Флінна від обов'язків.
Раніше сенатори-демократи Ед Мірки і Кріс Мерфі зажадали провести розслідування щодо змісту телефонних розмов радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна з російським послом. Зокрема, сенаторів цікавить питання про те, чи обговорювалися в ході бесід питання, що стосуються американських санкцій проти Росії.
Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.
Флінн протягом кампанії Трампа неодноразово закликав до зближення з Москвою. Він заперечував, що розмовляв з кимось із Росії про санкції до 20 січня. Віце-президент Майк Пенс виступив перед пресою і повторив заперечення, озвучені Флінном. Але після того, як продемократичне видання Washington Post опублікувало статтю з цитатами ймовірної розмови радника з російським послом, Флінн змінив свою позицію.DT.UA