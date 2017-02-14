Радник Трампа подав у відставку через обговорення санкцій з російським послом

Майкл Флінн визнав, що він недостатньо поінформував президента про свої розмови з послом Росії.

Майкл Флінн покине Білий дім через приховування інформації про бесіди з російським послом

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом. Флінн покинув свою посаду після відмови американського президента публічно підтримати радника, повідомляє Reuters

Колишній радник пояснив свою відставку тим, що по необережності він не поінформував президента про зміст розмов з послом Росії. Кількома годинами перед відставкою, в американському Сенаті закликали усунути Флінна від обов'язків.

Раніше повідомлялося, що Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсія за заперечення розмови з російським послом про санкції. У понеділок, 13 лютого, Пенс і Флінн спілкувалися близько години, а також провели двогодинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Раніше сенатори-демократи Ед Мірки і Кріс Мерфі зажадали провести розслідування щодо змісту телефонних розмов радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна з російським послом. Зокрема, сенаторів цікавить питання про те, чи обговорювалися в ході бесід питання, що стосуються американських санкцій проти Росії.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.

Флінн протягом кампанії Трампа неодноразово закликав до зближення з Москвою. Він заперечував, що розмовляв з кимось із Росії про санкції до 20 січня. Віце-президент Майк Пенс виступив перед пресою і повторив заперечення, озвучені Флінном. Але після того, як продемократичне видання Washington Post опублікувало статтю з цитатами ймовірної розмови радника з російським послом, Флінн змінив свою позицію.