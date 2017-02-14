Радник Трампа Флінн вибачився за заперечення розмови з російським послом про санкції

В прес-службі Білого дому заявили, що президент Трамп "оцінює ситуацію".

У понеділок Флінн протягом години спілкувався з віце-президентом Пенсом

Радник президента США з національної безпекиприніс вибачення віце-президенту Майку Пенсу за те, що раніше він заперечував факт обговорення скасування санкцій із послом РФ у Вашингтоні.

"Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом США Майком Пенсом за свої слова про те, що санкції не обговорювалися в ході телефонної розмови до інавгурації Дональда Трампа з російським послом", – повідомив телеканал Fox News з посиланням на власне джерело в Білому домі.

У понеділок, 13 лютого, Пенс і Флінн спілкувалися близько години, а також провели двогодинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

За даними видання, Флінн не збирається йти у відставку або відмовлятися від доступу до секретної інформації у зв'язку з інцидентом.

Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер на брифінгу в понеділок заявив, що Трамп "оцінює ситуацію" з Флінном, передає CNN.

Раніше сенатори-демократи Ед Мірки і Кріс Мерфі зажадали провести розслідування щодо змісту телефонних розмов радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна з російським послом. Зокрема, сенаторів цікавить питання про те, чи обговорювалися в ході бесід питання, що стосуються американських санкцій проти Росії.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.

Флінн протягом кампанії Трампа неодноразово закликав до зближення з Москвою. Він заперечував, що розмовляв з кимось із Росії про санкції до 20 січня. Віце-президент Майк Пенс виступив перед пресою і повторив заперечення, озвучені Флінном. Але після того, як продемократичне видання Washington Post опублікувало статтю з цитатами ймовірної розмови радника з російським послом, Флінн змінив свою позицію. Як повідомив Reuters неназваний чиновник в Білому домі, тепер він каже, що може і говорив про санкції, але не пам'ятає це на 100%.

Видання вказує, що в цитатах, наведених пресою, немає епізодів, які вказували б на те, що радник Трампа обіцяв зняти санкції проти Росії. Він швидше робив більш узагальнені коментарі про поліпшення американо-російських відносин. Трамп, у свою чергу, пообіцяв журналістам розібратися в ситуації.